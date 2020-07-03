Survivor parkuru gibi ev yolu!

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Arpaköy Mahallesi’nde eşi ile birlikte yaşayan 59 yaşındaki Abdullah Türkmen, yaklaşık 8 yıl önce ırmağın karşı tarafındaki kendine ait araziye tek katlı müstakil bir ev yaptı. Evin inşaat malzemelerini ve gerekli ekipmanları güçlükle ırmaktan geçirerek inşaatını tamamlayan Türkmen, yolu olmayan evine gelmek isteyen misafirlerin kimi zaman çekindiğini belirterek, ilk kez görenlerin ise şaşırdığını söyledi. Çiftçilikle de uğraşan Abdullah Türkmen, hayvanlarının besilerini de sırtına alıp, ırmak üzerine inşa edilen 50 metre uzunluğundaki taşları kullanarak, karşı tarafa geçiriyor.

'DÜĞÜNE VE CENAZEYE BURADAN GİDİYORUM, BAŞKA YOLUM YOK'

Evine ulaşım sağlayacak bir yolunun olmadığını ve sürekli olarak ırmak içerisine yerleştirilen taşları kullanarak evine giriş çıkış yaptığını anlatan Abdullah Türkmen, “Burada yolum yok, kendi imkanlarım ile bu kadar yol düzeneği yapmaya çalıştım. Bu taşların üzerinden hayvanların yemini ve yiyeceğini sıkıntılı bir şekilde taşımaya çalışıyorum. Düğüne ve cenazeye buradan geçiyorum, buradan başka yolum yok. O 50 kilogramlık yemleri ben karşıdan karşıya sırtımda çekmek zorundayım” dedi.