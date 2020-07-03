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Survivor parkuru gibi ev yolu!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2020 10:14 | Son Güncelleme

Ordu'daki Altunordu ilçesinde yaşayan Abdullah Türkmen, evine ulaşmak için ırmak içerisine yerleştirdiği taşları kullanarak ulaşım sağlıyor. Yolu olmayan evine ulaşmak için Survivor parkurlarını aratmayan zorlukları aşmaya çalışan Türken, su debisinin yükseldiği zaman evine giriş-çıkış yapamıyor.

Survivor parkuru gibi ev yolu!

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Arpaköy Mahallesi’nde eşi ile birlikte yaşayan 59 yaşındaki Abdullah Türkmen, yaklaşık 8 yıl önce ırmağın karşı tarafındaki kendine ait araziye tek katlı müstakil bir ev yaptı. Evin inşaat malzemelerini ve gerekli ekipmanları güçlükle ırmaktan geçirerek inşaatını tamamlayan Türkmen, yolu olmayan evine gelmek isteyen misafirlerin kimi zaman çekindiğini belirterek, ilk kez görenlerin ise şaşırdığını söyledi. Çiftçilikle de uğraşan Abdullah Türkmen, hayvanlarının besilerini de sırtına alıp, ırmak üzerine inşa edilen 50 metre uzunluğundaki taşları kullanarak, karşı tarafa geçiriyor.

'DÜĞÜNE VE CENAZEYE BURADAN GİDİYORUM, BAŞKA YOLUM YOK'

Evine ulaşım sağlayacak bir yolunun olmadığını ve sürekli olarak ırmak içerisine yerleştirilen taşları kullanarak evine giriş çıkış yaptığını anlatan Abdullah Türkmen, “Burada yolum yok, kendi imkanlarım ile bu kadar yol düzeneği yapmaya çalıştım. Bu taşların üzerinden hayvanların yemini ve yiyeceğini sıkıntılı bir şekilde taşımaya çalışıyorum. Düğüne ve cenazeye buradan geçiyorum, buradan başka yolum yok. O 50 kilogramlık yemleri ben karşıdan karşıya sırtımda çekmek zorundayım” dedi.

'SU YÜKSELDİĞİ ZAMAN GEÇİŞ SAĞLAYAMIYORUZ'

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Türkmen, bazı insanların misafirliğe gelmeye çekindiklerini ve su yükseldiği zaman sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Su yükseldiği zaman geçiş sağlayamıyoruz. Benim sıkıntım bu. Bir süre önce kendi imkanlarımla beton döktüm, arazili araçlar geçebilsin diye ama başaramadık. 8 senedir bu şekilde mücadele ediyorum” şeklinde konuştu.

'ORDU VALİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN'

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Ordu Valisi Tuncay Sonel’in, bir program dönüşü davet üzerine kendilerine misafir olduğunu ve sıkıntılarını dinlediğini belirterek teşekkürlerini ileten Abdullah Türkmen, “Ben Ordu’ya yem almaya gidince yeni gelen Valimiz Tuncay Sonel buraya kadar gelmiş, kendisine nezaketinden dolayı çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Eşime yol sözü vermiş, inşallah Ordu’muza da çok büyük yatırımları olur. Sayın valimiz buraya kadar gelmiş ki bunun ucunda da bir ışık gördük. İnşallah dileğim yerine gelir ben de bu yükü çekmekten kurtulurum. Sayın Valimizden Allah sonuna kadar razı olsun kapımıza gelmiş, yol yapılmasa dahi valimize her zaman kapımız açık” diye konuştu. (İHA)

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