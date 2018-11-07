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Süryani okullarının kurulmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 11:40 | Son Güncelleme

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik: -"Devletin Süryani okullarının kurulması için pozitif ayrımcılık temelinde yardımcı olması gerekir"

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, devletin Süryani okullarının kurulması için pozitif ayrımcılık temelinde yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Çelik, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, eğitimin temel bir hak olduğunu, Anayasa ile güvence altına alındığını anımsattı.

Eğitim hakkının uluslararası sözleşmelere göre de ayrımcılıktan uzak, eşitlik temelinde olması gerektiğini belirten Çelik, ancak Türkiye'de bunu göremediklerini savundu.

Çelik, 2023 eğitim vizyonunda, Lozan Antlaşması çerçevesinde kabul edilen azınlıkların sahip olduğu okullardan ve sorunlarından bahsedilmediğini ifade ederek, bu okullara devlet tarafından hiçbir kaynak aktarılmadığını öne sürdü. Çelik, "Azınlıklara mensup biri olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ödüyorum, Türkiye'nin bana verdiği bütün yükümlülükleri yerine getiriyorum. Ama benim ödediğim vergilerden dönüşüm sağlayamıyorum. Kendi ana dilimde, Lozan Antlaşması'nda belirlenmesine rağmen devletin imkanlarından yararlanarak eğitim göremiyorum." diye konuştu.

Binlerce yıllık tarihi olan Süryanicenin yok olma aşamasına getirildiğini savunan Çelik, yasal dayanağa rağmen Türkiye'de Süryanice eğitim veren okul bulunmadığını, 1928'de kapatılan son okuldan sonra bu eğitimin yapılamadığını, sadece bir anaokulu bulunduğunu kaydetti.

Çelik, devletin Süryani okullarının kurulması için pozitif ayrımcılık temelinde yardımcı olması gerektiğini dile getirdi. Çelik, azınlık okulları deyiminin ortadan kaldırılması temelinde bu okullara yönelik yeni yasal düzenleme yapılmasını istedi.

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