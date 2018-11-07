Süryani okullarının kurulmasını istedi

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, devletin Süryani okullarının kurulması için pozitif ayrımcılık temelinde yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Çelik, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, eğitimin temel bir hak olduğunu, Anayasa ile güvence altına alındığını anımsattı.

Eğitim hakkının uluslararası sözleşmelere göre de ayrımcılıktan uzak, eşitlik temelinde olması gerektiğini belirten Çelik, ancak Türkiye'de bunu göremediklerini savundu.

Çelik, 2023 eğitim vizyonunda, Lozan Antlaşması çerçevesinde kabul edilen azınlıkların sahip olduğu okullardan ve sorunlarından bahsedilmediğini ifade ederek, bu okullara devlet tarafından hiçbir kaynak aktarılmadığını öne sürdü. Çelik, "Azınlıklara mensup biri olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ödüyorum, Türkiye'nin bana verdiği bütün yükümlülükleri yerine getiriyorum. Ama benim ödediğim vergilerden dönüşüm sağlayamıyorum. Kendi ana dilimde, Lozan Antlaşması'nda belirlenmesine rağmen devletin imkanlarından yararlanarak eğitim göremiyorum." diye konuştu.