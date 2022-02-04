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Şuşa Beyannamesi nedir? Şuşa Beyannamesi maddeleri nelerdir?

04.02.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi görüşülerek kabul edildi. Bu haberden vatandaşlar Şuşa beyannamesinin ne olduğunu hangi anlama geldiğini ve şuşa beyannamesinin maddelerinin içeriğini araştırmaya başladı. İşte Şuşa beyannamesine dair merak edilenler!

Şuşa Beyannamesi nedir? Şuşa Beyannamesi maddeleri nelerdir?

Azerbaycan Milli Meclisi, 15 Haziran 2021 yılında Azerbaycan ile Türkiye arasında müttefik ilişkilerine dair oluşturulan Şuşa Beyannamesi'ni onayladı. Bu olay sonrasında Şuşa Beyannamesi yeniden gündeme geldi. Şuşa Beyannamesinin ne anlama geldiği merak konusu oldu.

ŞUŞA BEYANNAMESİ NEDİR?

Şuşa Beyannamesinin tanımı tam olarak şöyle; Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanırken; iki ülke hem askeri hem de savunma alanında ortak iş birliği içerisinde hareket edebilmeyi tanımlıyor.

ŞUŞA BEYANNAMESİ MADDELERİ NELERDİR?

Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nde yer alan maddelere göre;

Taraflar, iki dost ve kardeş ülke arasındaki stratejik düzeyde gelişmekte olan ilişkilerin durumundan memnuniyetlerini ifade ederek siyasi diyaloğun her düzeyde sürdürülmesinin ve yüksek düzeyli karşılıklı ziyaretlerin önemini belirtirler.

Taraflar büyük gururla, Azerbaycan’ın 44 gün süren Vatan Savaşı’nda zafer kazanarak Ermenistan’ın 30 yıldır süren saldırgan politikasını durdurduğunu, topraklarını işgalden kurtardığını, tarihi adaleti ve uluslararası hukuku yeniden sağladığını ifade ederler.

Azerbaycan, Ermenistan’ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesinde, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin manevi-siyasi desteğine yüksek değer vermektedir. Taraflar, Kafkasya bölgesinde istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesi, ekonomi ve ulaştırma alanındaki tüm bağların yeniden sağlanması, ayrıca bölge devletleri arasındaki ilişkilerin normale dönüştürülmesi ve uzun vadeli barışın sağlanması yönündeki çabalarını sürdüreceklerdir.

Bu kapsamda, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin özel coğrafi konumu dikkate alınacaktır. Taraflar, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarında Türkiye-Rusya Ortak Merkezi’nin faaliyetlerine Türkiye’nin katkılarının bölgedeki barış, istikrar ve refahın sağlanmasında önemli rol oynadığına vurgu yaparlar.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türkiye
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