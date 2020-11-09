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Şuşa'da 28 yıl sonra Azerbaycan bayrağı dalgalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2020 16:07 | Son Güncelleme

Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı.

Şuşa'da 28 yıl sonra Azerbaycan bayrağı dalgalandı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, şehrin sokakları, caddeleri ve farklı yönlerden çekilmiş manzaraları yer aldı.

Şuşa kalesi, Aşağı Gövher Ağa ve Yukarı Gövher Ağa camileri gibi tarihi yapıların da bulunduğu görüntülerde, Azerbaycan askerleri kentteki yapılardan birinin üstünde Azerbaycan bayrağını dalgalandırıyor.

Kameraya konuşan askerlerden biri, "Sayın Başkomutanım, sizin komutanızda Şuşa işgalden kurtarıldı. Yaşasın Başkomutan, yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'dır." dedi.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Şuşa'nın kurtarıldığını duyurmuştu.


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