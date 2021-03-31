Suşa nerede? Suşa hangi ülkede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’nde Hocalı Katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan konuşması sırasında Ramazan'da Suşa'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden Suşa nerede? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

SUŞA HANGİ ÜLKEDE?

Şuşa, şehri Kafkasya'nın toprak anlaşmazlığı bulunan Dağlık Karabağ bölgesinde yer almaktadır. Resmi olarak Azerbaycan'da yer alan Şuşa, 1992 yılında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti bugün hiçbir hükümet tarafından tanınmamaktadır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 Kasım 2020'de yaptığı konuşmasında Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı Ermeni işgalinden kurtardığını açıklamıştır.

Suşa şehri deniz seviyesinden 1300 ile 1600 metre yükseklikte bulunmaktadır. Şehrin nüfusu yaklaşık 4 bin kişidir. Yukarı Gövher Ağa Camii, Gazançetsots Katedrali ve Kanaç Zam Baptist Kilisesi şehirdeki önemli dini yapılardır.



