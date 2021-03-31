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Suşa nerede? Suşa hangi ülkede?

31.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Ramazan'da Suşa'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Suşa en çok araştırılan yerer arasında yer aldı. Peki, Suşa hangi ülkede? İşte, Cumhurbaşkanı'nın ziyaret edeceği Suşa'nın nerede olduğunun yanıtı...

Suşa nerede? Suşa hangi ülkede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’nde Hocalı Katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan konuşması sırasında Ramazan'da Suşa'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden Suşa nerede? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

SUŞA HANGİ ÜLKEDE?

Şuşa, şehri Kafkasya'nın toprak anlaşmazlığı bulunan Dağlık Karabağ bölgesinde yer almaktadır. Resmi olarak Azerbaycan'da yer alan Şuşa, 1992 yılında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti bugün hiçbir hükümet tarafından tanınmamaktadır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 Kasım 2020'de yaptığı konuşmasında Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı Ermeni işgalinden kurtardığını açıklamıştır.

Suşa şehri deniz seviyesinden 1300 ile 1600 metre yükseklikte bulunmaktadır. Şehrin nüfusu yaklaşık 4 bin kişidir. Yukarı Gövher Ağa Camii, Gazançetsots Katedrali ve Kanaç Zam Baptist Kilisesi şehirdeki önemli dini yapılardır.


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Cumhurbaşkanı Azerbaycan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

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