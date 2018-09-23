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"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:48 | Son Güncelleme

Hatay'da bir grup kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla şehir turu attı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir grup kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bisikletleriyle şehir turu attı.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında başlatılan etkinlik için Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar, bisikletlerini çiçek ve balonla süsledi.

Çevredeki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, trafik polislerinin eşlik ettiği kadınlar, rengarenk bisikletleriyle sahil şeridindeki Atatürk Bulvarı'nda pedal çevirdi.

Etkinlik organizatörlerinden Hatice Ildıran Kara, 6 yıl içerisinde büyüyen etkinliğin Türkiye'de ve yurt dışındaki şehirlerde bisiklete binen kadınların dikkatini çektiğini söyledi.

Bisikletin kent yaşamının bir parça olduğunu işaret eden Kaya, "Çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisikletli ulaşım politikaları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Bizde dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz." dedi.

Merkez Antakya ilçesinde de belediye önünde bir araya gelen kadınlar, tur sonunda müzik eşliğinde doyasıyla eğlendi.

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Süslü Kadınlar Bisiklet Turu hatay iskenderun

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