Süt köpüğünün kıvamını tutturmak için evde uygulayabileceğiniz barista teknikleri

1. Soğuk süt kullanın.



Baristaların en önemli sırlarıyla birlikteyiz! Bu sırlardan biri soğuk süt kullanmak. Çünkü soğuk süt, köpürmeye daha uygun bir yapıya sahiptir. Hele ki buhar çubuğu ya da süt köpürtücü kullanıyorsanız soğuk sütün kıvamının ne kadar güzel olduğunu görebilirsiniz. Bu kıvamı oda sıcaklığındaki sütle elde edemezsiniz!

2. Tam yağlı süt tercih edin.

3. Sütü çok ısıtmayın.

Eğer yoğun ve kremsi bir köpük istiyorsanız sütün yağ oranına dikkat etmeniz gerekir. Burada tam yağlı sütler işinize yarayabilir. Yumuşak bir doku elde edebilirsiniz! Latte gibi kahvelerde kıvamıyla hem görüntü hem de tat anlamında sizi tatmin edecektir.Yağ oranı düşük sütü önermememizin nedeni köpüğün hızlı sönmesi. Kahvenizden her yudum aldığınızda köpüğün kıvamını hissetmek istiyorsanız tam yağlı sütler işinize yaracaktır.



Sütü aşırı ısıtmak en büyük hatalardan biri... Çünkü fazla ısındığı zaman süt hem tadını kaybeder hem de köpük oluşmaz. Bu yüzden ideal sıcaklıkta tutmalısınız. Peki, ideal sıcaklık nedir? El yakmayacak ama sıcak hissedilecek bir durumda olmalı.

Kaynar süt tatlılığını kaybeder... Kontrollü bir şekilde hareket etmelisiniz ki kahvenize katacağı aromasının da güzel olmasını sağlayabilesiniz!

4. Metal sürahiler kullanın.



Baristaların ellerinde hep metal sürahi görürüz. Bunun nedenini merak ettiniz mi? Sütün hareketini kolaylaştırır! Büyük kaplarda köpüğün dengesini kuramayız. Bu yüzden başlangıç seviyesinde biriyseniz küçük ve metal sürahiler tercih etmelisiniz. Hem dökerken daha kontrollü olursunuz.

5. Köpürtücüyü yüzeye yakın tutun.

6. Büyük baloncuklardan kurtulun.

Eğer süt köpürtme aparatınız varsa dikkatli dinleyin! Sütün köpürmesi için ucunu fazla derine indirmenize gerek yok. Bu sadece büyük baloncukların oluşmasına neden olur. Hafif yüzeye yakın tuttuğunuz zaman ise ince ve kremsi bir köpük elde edebilirsiniz.Barista köpüğünün güzel olmasının nedeni minik baloncuklar elde etmeleridir!



Az önce dediğimiz gibi kahvenizin profesyonel görünmesini istiyorsanız büyük baloncuklardan kurtulmanız gerekir! Sütü köpürttükten sonra büyük kabarcıklar oluştuysa sürahinizi hafif bir şekilde tezgâha vurmayı deneyin. Büyük baloncukların kaybolduğunu göreceksiniz! Bunun yanı sıra sütü hafif bir şekilde döndürmeyi de deneyebilirsiniz. Dokuyu toparlayarak kremsi bir görünüm elde etmenizi sağlar.

7. Bitkisel süt kullanırken dikkat edin.



Badem, yulaf ya da soya sütü... Bunların her birinin köpük performansı değişiklik gösterir. Eğer kremsi bir yapı istiyorsanız “barista edition” olanları tercih edebilirsiniz. Normalde bitkisel sütlerin köpükleri çabucak söner. Fakat “barista edition” olanlar köpürmeye uygun şekilde hazırlanır.

8. Sütü yavaş hareketlerle dökün.

9. French press kullanmayı deneyin.

Köpüren sütü kahveye doğrudan boşaltmayın! Kontrol sizde olsun. Köpüğü ve sütü dengeli bir şekilde kahvenize dökmelisiniz. Ayrıca latte art oluşması için bu teknik çok önemli! Yavaş bir şekilde döktüğünüzde kahvenizin görüntüsü de daha estetik olur.



Evde ekipmanınız yoksa French press kullanabilirsiniz! Isıttığınız sütü içine koyarak pistonu hızlıca hareket ettirin. Kısa sürede sütün yoğunlaştığını ve köpürmeye başladığını göreceksiniz. Kolay bir yöntem olduğu için sizi zorlamayacaktır!

10. Sütü dinlendirin.



“Sütü köpürttüm, hemen kahveye koyayım” gibi bir düşünceye kapılmayın. Sütün birkaç saniye dinlenmesine izin verin. Bu sayede köpük ve sıvı süt dengeli bir duruma gelir. Ayrıca büyük hava boşluklarında da azalma olur. Minik bekleme süresi sayesinde köpüğünüz ipeksi görünebilir.