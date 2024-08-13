Sütyen bedenleri neden önemlidir? Sütyen ölçüsü nasıl hesaplanır?

Sütyen bedeninizi bilmek demek göğüs orantılarınızı iyi tanıyorsunuz demektir. Bedeninizi tanımak size konforu, sağlığı ve kendinize olan güveni getirecektir. Bu açılardan bakıldığında son derece önemli bir unsur olan doğru beden sütyen seçimi, sadece estetik görünümle ilgili değildir. Fiziksel sağlığınızı korumanız için de oldukça önemlidir.
Öncelikle doğru beden sütyen kullanmak konfor ve rahatlık demektir. Doğru beden sütyen giymek sizi hem günlük yaşamınızda hem de özel günlerde kurtarır. Yanlış beden sütyen kullanmak ise özellikle uzun saatler kullanacaksanız oldukça rahatsızlık verici olabilir. Göğsünüzü, omuzlarınızı ve sırt kısmını sıkabilir. Sağlıksız neticeler ortaya çıkmasına neden olabilir. Uzun zamanlı yanlış sütyen bedeni ve seçimi, sağlığınızı da olumsuz etkiler. Örneğin kendi bedeninizden küçük ya da büyük beden sütyen kullanmak, gereğinden fazla sıkma ya da bolarma ile yeterli desteği sağlamayabilir. Her iki durumda da rahat hissetmeniz zorlaşır.
Sütyen bedeninizi bilmek sağlığınızı destekler. Doğru beden sütyen, göğüsleriniz için en doğru desteği sağlayarak sizi yormayacaktır. Yetersiz destek ise omuzlarınız, sırtınız ve boyun bölgenizde baskıya, ağrıya neden olabilir. Göğüslerinizi çok sıkan bir sütyen nefesinizi dahi daraltabilir ya da büyük beden sütyen bol gelebilir. Bu tür durumlar siz farkında olmadan postür bozukluklarına neden olabilmektedir. Doğru beden sütyen seçimiyle omurga üzerindeki baskıyı azaltır ve duruşunuzu iyileştirebilirsiniz. Ayrıca, yanlış beden bir sütyen almak lenf düğümlerine ve kan dolaşımınıza zarar verir. Sağlık açısından oldukça kritiktir.
Sağlık, konfor ve doğru desteğin öneminin yanı sıra doğru sütyen seçiminin bir diğer kritik noktası gözünüze hitap etmesidir. Sütyen bedeninizi doğru bilmek kıyafetlerinizin de daha iyi oturmasını ve estetik gözükmesini sağlar. Yanlış beden sütyen kullanmak, giysilerin altında istenmeyen görüntüler oluşturur. Doğru beden bir sütyen ise, göğüslerinizi düzgün bir şekilde toplarlar ve kıyafetlerinizi en iyi şekilde taşımanıza olanak tanır. Hoş ve estetik bir görünümle sizin de kendinize olan özgüveninizi artırmaya olanak tanır. Çünkü vücut hatlarınız en doğru şekilde yansıtılır.
Eğer uzun süre yanlış beden bir sütyen kullanırsanız ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunların arasında ciltte kalıcı izler, boyun ağrıları, sırt ağrıları, omuz ağrıları görülebilir. Özellikle duruş bozuklukları sık rastlanan sonuçlar arasında yer alır. Yanlış beden sütyen kullanımı göğüs dokusunun zedelenmesinden memedeki süt yapan yuvaların dokularının bozulmasına tahrişlerden kızarıklıklara pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Bu tür sağlık problemlerini önüne doğru sütyen seçimiyle geçebilirsiniz.
Peki doğru sütyen bedeni seçimi nasıl yapılır ve nasıl hesaplanır? Aşağıdaki başlıklarda aklınıza takılan sorularla ilgili doğru yanıtlara ulaşabilirsiniz.
Sütyen bedenini kendiniz kolayca hesaplayabilirsiniz. Profesyonel bir yardım almak isterseniz Penti’nin web sitesindeki “Beden Seçimi” sekmesi sizin için iyi bir kılavuz olacaktır. Aynı zamanda Penti mağazalarında Satış Danışmanlarından yardım alabilirsiniz. Size en doğru sütyen bedeninizi söyleyip en doğru ürünü önereceklerdir. Ancak evde kendi ölçünüzü kendiniz almak isterseniz takip etmeniz gereken bazı adımlar vardır:
Bu ölçümler sütyeninizi alırken size yardımcı olacaktır. Hem cup ölçünüz hem bant ölçünüzle en doğru sütyeni seçin. Askı ayarınızı doğru yaparak omuzlarınıza doğru şekilde sıkmadan ve tahriş etmeden oturmasını sağlayın.
Sütyen cup yani kup ölçüsü, sütyen alırken göğüslerinizin büyüklüğünü belirten bir ölçü olarak bilinir. Kup ölçüsü göğüs çevrenizle göğüs altınız arasındaki fark demektir. Bu farkla göğüslerinizin göğüs kafesinize göre ne kadar öne çıktığı belirlenir.
Kup ölçüleri, birtakım harflerle gösterilir. Bu harfler A, B, C, D, DD (E), F gibidir. Her bir harf bir rakama karşılık gelen cm hesabını temsil eder.
Kup bedeninizi belirlemek için göğüs çevresiyle göğüs altı çevresini ölçüp aradaki farkı hesaplamanız yeterli olacaktır. Böylece kup bedenininiz ortaya çıkar.
Örneğin göğüs çevrenizi ölçünüz ve sonuç 90 cm ve göğüs altı çevreniz de 75 cm çıktı. Aradaki fark 15cm’dir. Buna göre 15 cm’lik fark sizin “kup” bedeninizi temsil eder. Ölçümler göre kup bedenleri ise şöyledir;
10-12 cm: A Cup
13-15 cm: B Cup
16-18 cm: C Cup
19-21 cm: D Cup
22-24 cm: DD (E) Cup
25-27 cm: F Cup
Bu tabloya göre aradaki fark 15 cm olduğu için, cup bedeniniz B olacaktır.
Cup ölçüsü göğüs kısmınızın daha iyi kavranması ve sütyeninizin göğüslerinizi sıkmaması adına önemlidir.
Sütyen bant ölçüsü, sütyenin göğüs altından sırtınızı çevreleyen kısmın ölçümüyle ortaya çıkar. Bant, sütyenin ana destek sağlayan parçasıdır. Sütyeni alttan ayakta tutar ve bunun doğru ölçüde olması, sütyenin doğru oturması için önemlidir.
Bant ölçüsü, genellikle santimetre ölçülür. 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110 cm gibi rakamlara karşılık gelir.
Bant ölçünüzü doğru bilmek, demek göğüs için doğru destek sağlamak demektir. Böylece sütyen gün boyu vücudunuza tam oturur. Sizi sıkmaz, rahatsız etmez. Göğüslerinizi doğru bir şekilde kavrar. Sütyeni işlevli bir şekilde kullanmanız için önemlidir.
Sütyen beden tablosu cup ve bant ölçüsüne göre hesaplanır. Örneğin göğüs çevresi bant ölçümü cm olarak şu numaralara karşılık gelir;
65 cm: 30 numara
70 cm: 32 numara
75 cm: 34 numara
80 cm: 36 numara
85 cm: 38 numara
90 cm: 40 numara
Kup ölçüleri ise;
10-12 cm fark: A Cup
13-15 cm fark: B Cup
16-18 cm fark: C Cup
19-21 cm fark: D Cup
22-24 cm fark: DD (E) Cup
25-27 cm fark: F Cup
Şeklinde bu harflere karşılık gelir.
Oluşan bu tabloda, yaptığınız ölçümlerin sonuçlarına göre kendiniz için en doğru sütyeni seçebilirsiniz.
Kadınlar lohusa, emzirme sütyeni, toparlayıcı sütyen gibi sütyen çeşitlerine yöneleceği durumlarda farklı sütyen çeşitlerine yönelebilir. Burada yine aynı ölçümler geçerlidir. Kilo alıp verme gibi durumlara bağlı olarak beden ölçüleri değişeceği için tekrar sütyen beden ölçümü yapılması gerekmektedir.
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