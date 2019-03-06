Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinin içinden çıktı! Şoke etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükçekmece'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kargo firmasının Küçükçekmece şubesine operasyon düzenleyen ekipler, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere paketlenmiş hamur makinesini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde, makinelerin iç kısmına gizlenmiş 12 kilo 379 gram ağırlığında 80 bin tane "Captagon" adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, kargoyu firmaya teslim eden yabancı uyruklu 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA



