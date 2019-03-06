HABER

Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinin içinden çıktı! Şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinin içinden çıktı! Şoke etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükçekmece'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kargo firmasının Küçükçekmece şubesine operasyon düzenleyen ekipler, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere paketlenmiş hamur makinesini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde, makinelerin iç kısmına gizlenmiş 12 kilo 379 gram ağırlığında 80 bin tane "Captagon" adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, kargoyu firmaya teslim eden yabancı uyruklu 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

e6aa2ee6347be325418c90f148314a2c

1dda873ee309ece0f114773ae454e04c

aea8815a46828a509b7a2757580d3db2

Kaynak: DHA


Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Alanı ihlal edilen köpekler saldırganlaşırAlanı ihlal edilen köpekler saldırganlaşır
Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinden uyuşturucu çıktıSuudi Arabistan'a gönderilmek istenen hamur makinesinden uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan hamur makinesi Captagon

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Çatılardan düşen kar ve buz kütleleri 10 araca zarar verdi

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

Taksim'de korkutan görüntü! 3 kişi zor taşıdı

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

BBP'li adayı gören şaşkınlığını gizleyemiyor! Seçim aracını kendisi kullanıyor

BBP'li adayı orada gören şaşkınlığını gizleyemiyor!

Süleyman Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek kritik operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Günlük burç yorumları 6 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Balık burcundaki Ay, burçları nasıl etkiliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.