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Suudi Arabistan barış yanlısı 3 alimi idam edecek

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 00:13 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Mahkemesi, terörizm ile suçladığı barış yanlısı din âlimi Şeyh Selman Uda, Awad El Karni ve Ali El Omari’yi Ramazan’dan sonra idam edilmesine karar verdi.Suudi Arabistan’da Muhammed Bin Selman’ın yaklaşık iki yıl önce Veliaht Prens olmasıyla ülkede farklı seslere yapılan baskılar devam ediyor.

Suudi Arabistan Mahkemesi, terörizm ile suçladığı barış yanlısı din âlimi Şeyh Selman Uda, Awad El Karni ve Ali El Omari’yi Ramazan’dan sonra idam edilmesine karar verdi.

Suudi Arabistan’da Muhammed Bin Selman’ın yaklaşık iki yıl önce Veliaht Prens olmasıyla ülkede farklı seslere yapılan baskılar devam ediyor. Suudi Arabistan Mahkemesinin, şimdi de 3 barış yanlısı alimi idam edeceği ortaya çıktı. Terörizm ile suçlanan barış yanlısı din âlimi Şeyh Selman El Uda, Awad El Karni ve Ali El Omari’nin Ramazan’dan sonra idam edileceği aktarıldı. Şeyh Selman El Uda, 2017’de Katar ile yeniden barışılması için dua ettiği sosyal medya paylaşımından sonra tutuklanmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Ortadoğu araştırmacısı Adam Coogle âlimlerin idamıyla ilgili, “Suudi savcılar, bu kişilere yönelik ölüm cezasını yalnızca barışçıl siyasi görüşleri ve ilişkileri nedeniyle veriyor” dedi.

Middle East Eye gazetesine konuşan bir Suudi yetkili Nisan ayında 37 kişinin idam edilmesiyle uluslararası camianın nabzının yoklandığını ileri sürdü.

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