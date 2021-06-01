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Suudi Arabistan: Cami hoparlörlerinin ses seviyesi halktan gelen şikayetler nedeniyle sınırlandırıldı

01.06.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdüllatif El Şeyh, cami hoparlörlerinin ses seviyesinin sınırlandırılması kararına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Abdüllatif El Şeyh, ses seviyesinin, en yüksek düzeyin en fazla üçte biri olması kararını, halktan gelen şikayetler üzerine aldıklarını söyledi.

Suudi Arabistan: Cami hoparlörlerinin ses seviyesi halktan gelen şikayetler nedeniyle sınırlandırıldı

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdüllatif El Şeyh, cami hoparlörlerinin ses seviyesinin sınırlandırılması kararına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Abdüllatif El Şeyh, ses seviyesinin, en yüksek düzeyin en fazla üçte biri olması kararını, halktan gelen şikayetler üzerine aldıklarını söyledi.

El Şeyh, şikayet edenler arasında, çocuklarını uyutamadıklarını söyleyen anne ve babaların da bulunduğunu belirtti.

Suudi bakan, devlet televizyonunda gösterilen bir videoda, namaz kılmak isteyenlerin ezanı beklemeleri gerekmediğini de vurguladı.

Kararı eleştirenleri "krallığın düşmanları" diye tanımlayan El Şeyh, yeni uygulamaya karşı çıkanları "ülkeyi karıştırmaya çalışmakla" suçladı.

Suudi Arabistan'da İslami İşler Bakanlığı'nın son kararı uyarınca ayrıca cami hoparlörleri sadece ezan ve kamet okunması sırasında kullanılacak, bunun dışındaki durumlarda dışarıya ses verilmeyecek.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman daha önce ülkeyi liberalleştirme ve dinin kamusal alandaki rolünü az da olsa azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmuştu.

Ülkede bu kapsamda kadınların otomobil kullanmasına yönelik yasak kaldırılmış, çok sayıda sosyal kısıtlama da gevşetilmişti.

Ancak siyasal alanda yönetimin baskısı sürmüş, ifade özgürlüğünü savunan binlerce kişi de tutuklanmıştı.

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