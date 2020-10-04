Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, umrecilerin Kovid-19 tedbirleri altında ulaştığı kaydedildi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, umrecilerin Kabe'ye tavaf alanına girişlerini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Suudi Arabistan, 29 Eylül'de, Kovid-19 nedeniyle 6 ay ara verilen ve bugün yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için birtakım tedbirler alınacağını duyurmuştu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru'l Esved çevresine konulan barikatın orada kalmaya devam edeceği, umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği belirtilmişti.

Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği, Kovid-19 belirtisi gösteren umreciler için de karantina odaları hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.