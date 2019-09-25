Suudi Arabistan'dan İran'a 'askeri seçenek uzak değil' tehdidi

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Cubeyr, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde, petrol devi Aramco'nun hayati öneme sahip iki tesisine yönelik saldırının kaynağının belirlenmesi için soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

Cubeyr, "Aramco saldırılarıyla ilgili soruşturmanın sonuçları açıklandıktan sonra diplomatik, ekonomik ve askeri anlamdaki tüm seçenekleri belirleyeceğiz." dedi.

"ELLERİ BAĞLI DURMAYACAĞIZ"



Saldırıda kullanılan silahların İran yapımı olduğunu, dolayısıyla Tahran'ın Aramco saldırılarından sorumlu olduğunu vurgulayan Cubeyr, ülkesinin ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınmakta kararlı olduğunu ancak İran'ın tehditleri karşısında elleri bağlı durmayacaklarını kaydetti.

İran'ın Hizbullah'a ve Husilere balistik füze sağladığına işaret eden Cubeyr, Tahran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma tutumuna son vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Cubeyr, ABD ile İran dosyasını yakından incelediklerini belirterek, Washington ile Tahran'ın ne pahasına olursa olsun nükleer silah edinmemesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi.