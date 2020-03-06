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Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına çağrı: İran'a gitmeyin

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2020 06:54 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, vatandaşlarından İran'a kesinlikle gitmemeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına çağrı: İran'a gitmeyin

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberinde, İran'a gitmemeleri konusunda duyuru yapılmasının ardından aksi şekilde davranan vatandaşların sert uygulamalara maruz kalacağı belirtildi.

Suudi yetkililer, İran'ın ülkeye giren Suudi Arabistan vatandaşlarının pasaportlarına mühür vurmayarak sorumsuzca bir davranış sergilediğini, bunun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyaya yayılmasında sorumluluğu İran'a yüklediğini söyledi.

Yetkililer, geçen birkaç hafta içinde İran'ı ziyaret eden vatandaşların bunu beyan etmeleri ve Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmelerinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Suudi Arabistan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19)

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