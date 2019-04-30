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Suudi Arabistan Kralı Cezayir Dışişleri Bakanı'yla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:18 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Cezayir Dışişleri Bakanı'yla görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Kral Selman, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum'u kabul etti.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede Kral Selman, Cezayir'de halk için güvenlik ve refah temennisinde bulundu.

Görüşmeye, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf'ın da katıldığı aktarılırken, ayrıntılara ilişkin bilgi verilmedi.

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen ülkede protestoları devam ederken, Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Riyad Suudi Arabistan

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