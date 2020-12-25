Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Covid-19 aşısı oldu

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, virüse karşı aşılama süreci birçok ülkede başladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Covid-19 aşısı olduğu duyuruldu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia’nın Veliaht bin Selman’a vatandaşlara aşı sağlama konusundaki titizliği ve sürekli takibi için teşekkür ettiği belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan’da bir hafta önce korona virüs aşı kampanyası başlamıştı. (İHA)

