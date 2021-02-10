Suudi Arabistan’da bir uçak, Husilerin saldırısı sonrası alev aldı

Suudi Arabistan’da bir uçak, Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından düzenlenen saldırı sonrası alev aldı.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı’na saldırı düzenledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu yaptığı açıklamada, Yemen’deki İran destekli Husilerin Uluslararası Abha Havalimanı’na saldırı gerçekleştirdiğini ve saldırı sonucu bir uçakta yangının çıktığını açıkladı. Koalisyon, uçakta çıkan yangının kontrol altına alındığını aktardı. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Öte yandan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

