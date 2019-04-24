Suudi Arabistan'da idam edilen genç ABD'ye okumaya giderken tutuklanmış

Suudi Arabistan'da idam edilen 37 kişiden biri olan Mujtaba al-Sweikat adlı gencin ABD Western Michigan Üniversitesi'ne okumak için gitmek isterken havalimanında tutuklandığı belirtildi.
Detroit Free Press'in haberinde, Al-Sweikat'in 2012'de ABD'ye okumak için giderken King Fahd Uluslararası Havalimanında uçağa binmeden hemen önce Suudi güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı ifade edildi.
O zaman 17 yaşında olan Al-Sweikat'in Arap Baharı döneminde demokrasi yanlısı bir gösteriye katılarak kralın emirlerine karşı çıktığı gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.
Reprieve Uluslarası İnsan Hakları Grubu'nun internet sitesinde, Al-Sweikat'in tutukluluk süresi boyunca feci şekilde dövüldüğü, ağır işkenceler altında alınan ifadelerden hareketle idamına giden yolun hazırlandığı yazıldı. Sitede, idam edilenler arasında yer alan Selman Kureyş ile Abdulkerim al-Hawaj'ın da tutuklandıklarında 20 yaşın altında olduklarına vurgu yapıldı.
Sitede, Reprieve Direktörü Maya Foa'nun açıklamalarına da yer verildi. Foa, "Bu olay, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gaddarlığının diğer bir korkunç göstergesidir. İdam edilenlerden en az üçü, 20 yaşın altında tutuklanan ve işkence ile yalan ifade vermeye zorlanan kişilerdi. Birçoğu protestolara katılmak gibi ölümcül olmayan suçlardan mahkum edildi." ifadelerini kullandı.
- Kongre üyelerinden idamlara tepki
Suudi Arabistan'da 37 kişinin idam edilmesine ABD Kongre üyelerinden de tepkiler geldi.
Michigan'ın Müslüman Demokrat vekili Rashida Tlaib, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Veliaht Prensi bin Selman'ı şu ifadelerle eleştirdi:
"Suudi Arabistan'ın yöneticisi Muhammed bin Selman çocuklara işkence ediyor, çocukları idam ediyor. Bu yıl, zaten 100 kişiyi öldürdü. Bunlardan en az 3 kişi genç olarak tutuklandı ve sahte itiraflar üzerine işkence yapıldı. Protesto gösterilerine katıldığı için onları öldürdü! Bunu bir düşünün."
Kongrenin diğer Müslüman ilk kadın üyesi Somali kökenli Minnesota vekili İlhan Omar da Twitter hesabından Suudi Arabistan'daki idamlara, "Bu korkunç. Suudilere silah satmayı ve bu vahşiliklerini desteklemeyi bırakmalıyız." şeklinde tepki gösterdi.
Michigan eyaletinin Dearborn Demokrat vekili Debbie Dingell, Al-Sweikat'in idamı üzerinden endişelerini paylaşan diğer bir Kongre üyesi oldu.
Dingell, "Mujtaba Al-Sweikat'in şiddetli bir şekilde öldürülmesi rahatsız edici. Mujtaba'nın parlak bir geleceği vardı ve Michigan onu öğrenci olarak kucaklamaya hazırdı. Bunun yerine idam edilene kadar insanlık dışı işkence gördü ve acı çekti." değerlendirmesini yaptı.
Western Michigan Üniversitesi yönetimi de okula kabul aldıktan sonra hapishaneye atılarak yargılandığı anlaşılan Al-Sweikat için 2017'de serbest bırakılması çağrısı yaparak, "Mujtaba, okulumuza başvuran dil ve finans öğrencisi olarak gelecek vadediyordu. Mujtaba'nın ve idamla yargılanan diğerlerinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde ilan ediyoruz." ifadelerine yer vermişti.
- Suudi Arabistan'da idam edilen 37 kişi
Suudi Arabistan'da terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak suçlamasıyla 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti.
Suudi Arabistan resmi ajansında (SPA) yer alan haberde, Salı günü Riyad, Mekke, Medine, Eş-Şarkiye, El-Kasım ve Asır kentlerinde "terör örgütü kurmak, polis karakollarına saldırmak, güvenlik güçlerini öldürmek, düşman taraflarla iş birliği yapmakla" suçlanan 37 kişinin idam edildiği belirtilmişti.
Haberde, idam edilenlerin yaşları ve isimlerine dair bilgi verilmezken, bu kişilerin tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu kaydedilmişti.
Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın 2019'da şimdiye kadar 104 kişiyi idam ettiğini ve bu yıl, geçen yılki toplam rakam olan 149'u hızla aşma yolunda ilerlenildiğini belirtmişti.
Reprieve İnsan Hakları Grubu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da bu yıl için 300'den fazla kişinin daha idam sırasını beklediğini iddia etmişti.
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