Suudi Arabistan'da idam edilen genç ABD'ye okumaya giderken tutuklanmış

Sitede, Reprieve Direktörü Maya Foa'nun açıklamalarına da yer verildi. Foa, "Bu olay, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gaddarlığının diğer bir korkunç göstergesidir. İdam edilenlerden en az üçü, 20 yaşın altında tutuklanan ve işkence ile yalan ifade vermeye zorlanan kişilerdi. Birçoğu protestolara katılmak gibi ölümcül olmayan suçlardan mahkum edildi." ifadelerini kullandı.

O zaman 17 yaşında olan Al-Sweikat'in Arap Baharı döneminde demokrasi yanlısı bir gösteriye katılarak kralın emirlerine karşı çıktığı gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'da idam edilen 37 kişiden biri olan Mujtaba al-Sweikat adlı gencin ABD Western Michigan Üniversitesi'ne okumak için gitmek isterken havalimanında tutuklandığı belirtildi.

- Kongre üyelerinden idamlara tepki

Suudi Arabistan'da 37 kişinin idam edilmesine ABD Kongre üyelerinden de tepkiler geldi.

Michigan'ın Müslüman Demokrat vekili Rashida Tlaib, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Veliaht Prensi bin Selman'ı şu ifadelerle eleştirdi:

"Suudi Arabistan'ın yöneticisi Muhammed bin Selman çocuklara işkence ediyor, çocukları idam ediyor. Bu yıl, zaten 100 kişiyi öldürdü. Bunlardan en az 3 kişi genç olarak tutuklandı ve sahte itiraflar üzerine işkence yapıldı. Protesto gösterilerine katıldığı için onları öldürdü! Bunu bir düşünün."

Kongrenin diğer Müslüman ilk kadın üyesi Somali kökenli Minnesota vekili İlhan Omar da Twitter hesabından Suudi Arabistan'daki idamlara, "Bu korkunç. Suudilere silah satmayı ve bu vahşiliklerini desteklemeyi bırakmalıyız." şeklinde tepki gösterdi.

Michigan eyaletinin Dearborn Demokrat vekili Debbie Dingell, Al-Sweikat'in idamı üzerinden endişelerini paylaşan diğer bir Kongre üyesi oldu.

Dingell, "Mujtaba Al-Sweikat'in şiddetli bir şekilde öldürülmesi rahatsız edici. Mujtaba'nın parlak bir geleceği vardı ve Michigan onu öğrenci olarak kucaklamaya hazırdı. Bunun yerine idam edilene kadar insanlık dışı işkence gördü ve acı çekti." değerlendirmesini yaptı.