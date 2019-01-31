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Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 00:26 | Son Güncelleme

Ülkede düzenlenen yolsuzluk operasyonun ardından hazineye 106,6 milyar dolardan fazla gelir kazandırıldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da düzenlenen yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında 400 milyar riyalden (106,6 milyar dolar) fazla miktarda paranın hazineye geri kazandırıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın yayımladığı Kraliyet Divanı'nın açıklamasına göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu bazıları şahitlik için olmak üzere 381 kişinin ifadesine başvurdu.

Savcının gözetimi altında tüm dosyaların incelendiği ve kişilere haklarındaki suçlamaların bildirildiği ifade edildi.

Hakkındaki yolsuzluk iddiası ispat edilemeyenlerin serbest bırakıldığı, suçunu ve uzlaşmayı kabul eden 87 kişiyle uzlaşma anlaşması yapıldığı belirtildi.

Başka suçları bulunması nedeniyle baş savcılığın anlaşma yapmayı kabul etmediği 56 kişinin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından savcılığa sevk edildiği bilgisi verildi.

Yolsuzlukla mücadele operasyonunda hazineye gayri menkul, şirket, nakit ve diğer şekillerde 106,6 milyar dolardan fazla gelirin geri kazandırıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulmuştu.

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Suudi Arabistan Yolsuzluk yolsuzlukla mücadele

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