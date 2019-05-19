HABER

Suudi Arabistan'dan "İran'la savaş istemiyoruz ama herhangi bir tehdide güçlü karşılık veririz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr: - "Suudi Arabistan bölgede savaş istemiyor ve bunun için çalışmıyor. Bu savaşı önlemek için elinden geleni yapacak ve barış için her zaman elini uzatacak. Ancak diğer taraf savaşı seçerse Suudi Arabistan tüm gücü ve kararlılığıyla buna karşılık verecek, kendini ve çıkarlarını savunacak"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin İran ile savaş istemediğini ancak herhangi bir tehdide güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini belirtti.

Cubeyr Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "İran rejimi, bölgede güvenlik ve istikrar için değil devrim ihraç etmek için çalışıyor." dedi.

İranlı yetkililere "yıkıcı politikalar benimsemekten kaçınma, komşuluk kurallarına uyma ve bölge işlerine müdahil olmama" çağrısı yapan Cubeyr, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan bölgede savaş istemiyor ve bunun için çalışmıyor. Bu savaşı önlemek için elinden geleni yapacak ve barış için her zaman elini uzatacak. Ancak diğer taraf savaşı seçerse Suudi Arabistan tüm gücü ve kararlılığıyla buna karşılık verecek, kendini ve çıkarlarını savunacak."

Cubeyr, uluslararası toplumu, İran rejimini durdurma, yıkım ve kaosun tüm dünyaya yayılmasını engelleme konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.

Riyad'ın Kızıldeniz'de İran petrol gemisinden gelen yardım çağrısına cevap vererek gerekli yardımı sağladığını ifade eden Cubeyr, öte yandan Suudi Arabistan'a ait iki petrol pompa istasyonu ile 2 petrol tankerinin saldırılara maruz kaldığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın, ABD güçlerinin Arap Körfezi (Basra Körfezi) sularında ve Körfez topraklarında konuşlandırılması talebini onaylamasına ilişkin de konuşan Cubeyr, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin ABD ile yapmış olduğu anlaşmalar var. ABD dost ve müttefik bir ülkedir. Körfezde yaşananlar, tüm dünyayı etkiliyor. Bu nedenle dünya da bu bölgenin güvenlik ve istikrarını önemsiyor." ifadelerini kullandı.

- İran'dan "savaş için çabalamıyoruz ancak hazırlığımız da tam" açıklaması

Öte yandan, İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami bugün yaptığı açıklamada, savaş çıkması için çaba sarf etmediklerini ancak muhtemel bir savaşa karşı da hazırlıklarının da tam olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'da geçen salı iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmiş ve geçen pazar 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari gemi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramıştı.

- Körfezde ne oluyor?

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşları gerçekleştirmişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs kortejiMotosiklet tutkunlarından 19 Mayıs korteji
'Bandırma', karton teknelere ilham oldu'Bandırma', karton teknelere ilham oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adil el-Cubeyr İRAN Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

Diyanet'ten 'Atatürk' ve 'bayrak' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.