RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin İran ile savaş istemediğini ancak herhangi bir tehdide güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini belirtti.

Cubeyr Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "İran rejimi, bölgede güvenlik ve istikrar için değil devrim ihraç etmek için çalışıyor." dedi.

İranlı yetkililere "yıkıcı politikalar benimsemekten kaçınma, komşuluk kurallarına uyma ve bölge işlerine müdahil olmama" çağrısı yapan Cubeyr, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan bölgede savaş istemiyor ve bunun için çalışmıyor. Bu savaşı önlemek için elinden geleni yapacak ve barış için her zaman elini uzatacak. Ancak diğer taraf savaşı seçerse Suudi Arabistan tüm gücü ve kararlılığıyla buna karşılık verecek, kendini ve çıkarlarını savunacak."

Cubeyr, uluslararası toplumu, İran rejimini durdurma, yıkım ve kaosun tüm dünyaya yayılmasını engelleme konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.

Riyad'ın Kızıldeniz'de İran petrol gemisinden gelen yardım çağrısına cevap vererek gerekli yardımı sağladığını ifade eden Cubeyr, öte yandan Suudi Arabistan'a ait iki petrol pompa istasyonu ile 2 petrol tankerinin saldırılara maruz kaldığını belirtti.