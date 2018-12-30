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Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz'de ortak tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 14:43 | Son Güncelleme

Deniz tatbikatına Suudi Arabistan'ın yanı sıra Mısır, Ürdün, Sudan, Cibuti ve Yemen katıldı

RİYAD (AA) - Kızıldeniz'e kıyısı olan Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Sudan, Cibuti ve Yemen'in katıldığı Kızıl Dalga 1 ortak deniz tatbikatı başladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, bugün Cidde kentinde başlayan Kızıl Dalga 1 ortak deniz tatbikatına Suudi Arabistan'ın yanı sıra, Ürdün, Mısır, Sudan, Cibuti, Yemen'in katıldığını ayrıca Somalili gözlemcilerin de hazır bulunduğunu bildirdi.

SPA'ya açıklamada bulunan Suudi Arabistan Batı Filosu Komutanı Sakr el-Harbi, askeri tatbikatın 5 gün süreceğini ifade etti.

Harbi, tatbikatın Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerde deniz güvenliğini güçlendirme, kara sularını koruma, askeri iş birliğini pekiştirme ve savaş tecrübelerini aktarmayı hedeflediğini kaydetti.

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Cidde Kızıl Dalga 1 Kızıldeniz Suudi Arabistan tatbikat

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