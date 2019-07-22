HABER

Suudi Bakan Cubeyr: “İran’ın tavrı kabul edilemez”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, İran’ın İngiliz gemisine el koymasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası topluma harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulundu.Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, İran’ın İngiliz gemisine el konmasına karşı uluslararası topluma harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, İran’ın İngiliz gemisine el koymasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası topluma harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulundu.
Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, İran’ın İngiliz gemisine el konmasına karşı uluslararası topluma harekete geçmesi çağrısında bulundu. İran’ın İngiliz gemisine el koymasının ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade eden Cubeyr, “Seyrüsefer serbestisine karşı herhangi bir saldırı uluslararası hukuku ihlal etmek demektir” ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Suudi Bakan, “İran, en son İngiliz gemisi de dahil olmak üzere, gemi ele geçirme eylemlerinin tamamen kabul edilemez olduğunu anlamalıdır. Dünya toplumunun bu tür davranışları caydırmak için harekete geçmesi gerekiyor” dedi.
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, Hürmüz Boğazı’nda alıkonulan tankere eşlik eden bir İngiliz savaş gemisinin, yaptıkları müdahaleye engel olmaya çalıştığını söylemişti.

Uzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktıUzungöl'deki gerginliğin ardından o isim ortaya çıktı
Abe: “Japonya, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösterecek”Abe: “Japonya, İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösterecek”
Japonya’da üst meclis seçimlerini Abe kazandıJaponya’da üst meclis seçimlerini Abe kazandı

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Transferde bomba patladı

Transferde bomba patladı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Diğer Haberler
31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Aksaray’ın Demirci beldesinde kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti (Süleyman Arif Emre kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege Denizi'nde gece seyri

Bakan Soylu'dan gece seyri! Telsizle seslendi

Bahçeli: Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur

'Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.