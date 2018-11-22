Suudi Bakan'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' çağrısı

Cubeyr, Veliaht Prensin Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de öldürülmesine karışmadığını savundu. Cubeyr ayrıca Türkiye'ye yönelik tüm kanıtları sunma ve bilgi sızmasına engel olma çağrısını da tekrarladı. Suudi Bakan'ın açıklaması, ABD Kongresi'nin Muhammed Bin Salman'ın cinayette rolü olup olmadığı konusunda bir soruşturma talep etmesini izliyor. ABD Başkanı Donald Trump da ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini savundu. Trump, Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgisi olabileceğini kabul etti ve "Belki biliyordu ve belki de bilmiyordu" dedi. SUUDİ DIŞİŞLERİ BAKANI NE DEDİ? Riyad'da BBC Muhabiri Lyse Doucet'in sorularını yanıtlayan Cubeyr "Suudi Arabistan'da liderlerimiz kırmızı çizgimizdir. Kutsal camilerin koruyucusu (Kral Salman) ve Veliaht Prens (Muhammed bin Salman) kırmızı çizgimizdir." dedi. Cubeyr "Bütün Suudi vatandaşlarını temsil ederler ve bütün Suudi vatandaşları onları temsil eder. Kralımız ve Veliaht Prensimiz hakkında herhangi bir aşağılayıcı tartışmayı hoş görmeyeceğiz" diye konuştu.

Cubeyr, Muhammed bin Salman'ın cinayete karışmadığını da tekrarladı ve "Bunu çok net söyledik. Soruşturmalarımız devam ediyor ve bundan sorumlu herkesi cezalandıracağız" dedi. ABD medyasında, CIA'in bu cinayetin sadece Veliaht Prens'in emriyle işlenebileceğine inandığı belirtilmişti. Cubeyr ise bu haberleri karşı çıktı ve istihbarat görevlilerinin "yetkisiz bir operasyonu" olduğunu iddia etti. Dışişleri Bakanı ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir ambargosunun da ileriyi görmeyen bir hamle olacağını savundu. ABD'NİN SORUŞTURMA TALEBİ NE OLACAK? Cumhuriyetçi Partili Senatör Bob Corker ve Demokrat Senatör Bob Menendez Senato Dışilişkiler Komisyonu adına bir açıklama yayınladılar. Açıklamada, Başkan Trump'a "dışarıdan bir insanın yargısız infaz, işkence ve insan haklarının ağır ihlalinde rol oynayıp oynamadığını belirlemek için" özellikle veliaht prens konusundaki ikinci bir soruşturmaya odaklanması çağırısında bulunuldu. Magnitsky Yasası uyarınca yapılan soruşturma talebine 120 gün içinde bir yanıt verilmesi gerekiyor.