HABER

Suudi Bakan'dan ''Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens vermedi'' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 22:46 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr: -''(Kaşıkçı cinayeti) Veliaht Prensin emir vermediğini, bunun hain bir operasyon olduğunu biliyoruz''

NEW YORK (AA) - Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın vermediğini savundu.

Cubeyr, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için ''verilen herhangi bir emir yok.'' dedi.

New York Times gazetesinde yer alan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'yı kurşunla tehdit ettiği yönündeki habere ilişkin ise Cubeyr, isimsiz kaynaklara dayandırılan haberler hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Geçmişte istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberlerin bir çoğunun doğru olmadığını gördüklerini öne süren Cubeyr, ''Veliaht Prensin emir vermediğini, bunun hain bir operasyon olduğunu biliyoruz.'' ifadesini kullandı.

New York Times, ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın dinlemelere takılan konuşmasında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bir yıl önce, eleştirilerine son verip ülkeye dönmezse ''bir kurşun'' kullanılmasını söylediğini yazmıştı.

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

- Cinayette Suudi Arabistan izleri

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması operasyonu
Avcılar’da dubleks ev alev alev yandıAvcılar’da dubleks ev alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil e suudia arabistan

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

F.Bahçe'de 8 isim yolcu

F.Bahçe'de 8 isim yolcu

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet’in ölümünden önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saat 01.48-02.16 arası...

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.