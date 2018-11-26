"Suudi cezaevlerinde 3 bini aşkın Pakistanlı var"

Suudi hükümetinin yabancılara uyguladığı yüksek vergi politikasının fakir göçmenleri etkilediğini söyleyen Han, "Suudi Arabistan'da yaşayan 1,5 milyon Pakistanlıdan 3 bin 309'u cezaevinde. Çoğu ufak tefek suçlar nedeniyle cezaevine giriyor." ifadelerini kullandı.

Federal hükümetin Suudi hapishanelerinde yatan Pakistanlılarla ilgili harekete geçmesini talep eden kanunun Hayber Pahtunhva eyalet meclisinde oy birliğiyle alındığını kaydeden Han, "Suudi Arabistan hapishanelerinde yatan bazı Pakistanlılar buradaki kötü muamele ya da Suudi Arabistan'da yaşamak için gereken Suudi kefillerden gördükleri kötü muamele nedeniyle intihar etti. Birçoğu para harcayarak gittikleri Suudi kentlerinde buldukları işlerinden oldu." diye konuştu.

Hayber Pahtunhva eyaleti eski Yerel Yönetimler ve Yerel Kalkınma Bakanı İnayatullah Han, Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi'nin gündeme taşıdığı Suudi Arabistan hapishanelerinde yatan Pakistanlılar hakkında, "Suudi Arabistan'da yaşayan 1,5 milyon Pakistanlıdan 3 bin 309'u cezaevinde." dedi.

Pakistanlıların çoğunlukla vizeyle ilgili sorunlardan dolayı hapse girdiğini kaydeden Milletvekili Sahipzade Sanaullah da bu suçların hapishanelerde uzun süre kalmayı gerektirmeyen suçlar olduğunu bildirdi.

Sanaullah, "Birçok Pakistanlı, vize ve çalışma izninin süresinin dolması gibi küçük suçlardan cezaevine giriyor ve kimse işkence gördükleri bu hapishanelerden kurtulmaları için yardım etmiyor." dedi.

- Yaralı kadını hastaneye taşımaktan cezaevine girdi

İsmini vermek istemeyen bir Pakistanlı, yaklaşık 40 bin lira kefaletle serbest kaldıktan sonra döndüğü ülkesinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Taksicilik yaptığı ülkede bir ilk yardım çağrısına cevap verdiğini söyleyen genç, yaralı bir kadını hastaneye taşıdıktan sonra burada polisin kendisine bazı sorular sorduğunu belirtti.

"Yabancı bir kadını neden arabana aldın?" gibi sorularla karşılaşan genç, yaralı kadın şikayetçi olmamasına rağmen yaklaşık 25 gün cezaevinde kaldı.

Suudi Arabistan'da çalışması için gereken Suudi kefil ise gencin serbest kalması için ailesinden 30 bin riyal (yaklaşık 40 bin lira) kefalet parası istedi. Genç, bu parayı ailesinin gönderdiğini ancak asıl miktarın daha düşük bir miktar olabileceğini kaydetti.