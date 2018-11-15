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Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi Gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 şüpheli için idam cezası istendiğini duyurdu. Öte yandan Kaşıkçı'nın neden öldürüldüğü ve cesedinin akıbetine ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı. Veliaht prensin danışmanı Kahtani'nin Suudi Arabistan’dan çıkışı yasaklandı ve hakkında soruşturma açıldı. Suudi Arabistan'ın açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi.

Suudi Savcı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 11 zanlıdan 5'i için idam cezası istendiğini açıkladı. "Ölümünde boğuşma ve öldürücü dozda ilaç verilmesi etken oldu" ifadeleri kullanıldı.

CESEDİNİ PARÇALAR AYIRMIŞLAR

Kaşıkçı'nın cesedinin akıbetine ilişkin araştırmalar sürmesine karşın, cenazesi bulunamazken, Suudi Savcı, "Cesedi parçalanarak konsolosluktan çıkarıldı" dedi. Öte yandan Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında suçlananlardan birinin konsolosluktaki kameraları bozduğunu açıkladı.

'YEREL İŞBİRLİKÇİNİN GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞTIK'

Suudi Savcı, bir kişinin konsolosluktaki güvenlik kameralarını Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği gün devre dışı bıraktığını açıklarken "Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaştık" ifadelerini kullandı. Ayrıca açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın olaya karıştığını iddia ettiği yerli işbirlikçinin robot resmi çizildi ve Türkiye'ye teslim edilecek.

KAHTANİ'YE ÜLKEDEN ÇIKIŞ YASAĞI!

Öte yandan Veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani'nin Suudi Arabistan’dan çıkışı yasaklandı ve hakkında soruşturma açıldı.

VELİAHT PRENSİ KAPSAMIYOR

Suudi Arabistan Başsavcısı soruşturmanın veliaht prensi kapsamadığını söyledi.

TÜRKİYE'DEN İLK YANIT

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Başsavcı'nın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamaları için, 'Nasıl öldürüleceği planlanmış. Azmettiriciler de ortaya çıkmalı. Ceset ortada yok. Açıklamalar tatmin edici değil' dedi.

NE OLMUŞTU?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcı vekili ile bir savcıkoordinesinde konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
o şahıslar gerçekleri söyleyemesin diye idam edilecekler. Belkide çoktan idam edildiler.
BİZ 40 BİN ASLANIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUYU İDAM EDEMİYORUZ, ADAMLAR AYIPLARINI ÖRTMEK İÇİN 'ŞÜPHELİ' DİYE İDAM CEZASI VERİYOR. SONRA MEMLELETTE TECAVÜZ HIRSIZLIK DEVLETİ SOYMA NYE BİTMİYOR.. YA HUKUK OLACAK BALYOZ OLACAK İKİSİ DE ÇAKMA ÇUKMA GİDİYEAH BİZDE.
@ugtefener o ülkede idam serbest ne komuşuyorsun burda serbest olsa asmayacaklarmı orası krallık burda demokrasi aç bi oku kanunlar ona g,öre sap sap konuşuyorsun
aç bi oku
Asıl caniler saraylarda yaşarken maşalar mezara
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