Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

'YEREL İŞBİRLİKÇİNİN GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞTIK' Suudi Savcı, bir kişinin konsolosluktaki güvenlik kameralarını Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği gün devre dışı bıraktığını açıklarken "Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaştık" ifadelerini kullandı. Ayrıca açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın olaya karıştığını iddia ettiği yerli işbirlikçinin robot resmi çizildi ve Türkiye'ye teslim edilecek.

Suudi Savcı, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 11 zanlıdan 5'i için idam cezası istendiğini açıkladı. "Ölümünde boğuşma ve öldürücü dozda ilaç verilmesi etken oldu" ifadeleri kullanıldı.

KAHTANİ'YE ÜLKEDEN ÇIKIŞ YASAĞI!

Öte yandan Veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani'nin Suudi Arabistan’dan çıkışı yasaklandı ve hakkında soruşturma açıldı.

VELİAHT PRENSİ KAPSAMIYOR

Suudi Arabistan Başsavcısı soruşturmanın veliaht prensi kapsamadığını söyledi.

TÜRKİYE'DEN İLK YANIT



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Başsavcı'nın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamaları için, 'Nasıl öldürüleceği planlanmış. Azmettiriciler de ortaya çıkmalı. Ceset ortada yok. Açıklamalar tatmin edici değil' dedi.

NE OLMUŞTU?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcı vekili ile bir savcıkoordinesinde konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

