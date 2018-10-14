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Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 22:16 | Son Güncelleme

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girip bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na, sivil plakalı bir otomobille 4 kişi geldi

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na akşam saatlerinde sivil plakalı bir otomobille 4 kişi geldi.

Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamamasıyla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Basın mensupları da polis bariyerleriyle çevrili Levent'teki başkonsolosluk binası önünde bekleyişini sürdürürken, akşam saatlerinde 34 ADK 536 plakalı lüks bir otomobil başkonsolosluğa geldi.

Araçtaki 4 kişinin daha sonra konsolosluk binasına girdiği görüldü.

- Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı suudi gazeteci

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