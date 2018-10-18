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Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2018 07:31 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı vahşice katleden 15 kişilik timde yer aldığı öne sürülen Meşal Saad El Bostani, Riyad’ta şüpheli bir kazada öldü. Teğmen rütbesiyle Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde pilotluk yapan Bostani böylece sırlarıyla gitmiş oldu.

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı vahşice katleden 15 kişilik timde yer alan Meşal Saad el-Bostani (31) Riyad’da şüpheli bir kazada öldü. Bostani’nin 'susturulmuş olabileceği' belirtiliyor. Teğmen rütbesiyle Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde görev alan Bostani, 2 Ekim’de özel jetle İstanbul'a gelenlerden biriydi. Bostani, Wyndham Grand Hotel’de kaldıktan sonra yine özel jetle saat 21:46'da Türkiye'den ayrılmıştı.

Kaynaklar, Meşal'in öldüğü trafik kazasının şekli ve zamanıyla ilgili bilgi vermedi. Timdeki isimler arasında hiyerarşi olmadığı belirtilirken, Bostani’nin Kaşıkçı cinayetinin hangi aşamasında rol aldığı da henüz netleşmedi. Timin diğer üyelerinin benzer biçimde ortadan kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu.

Kaynak: Yeni Şafak

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı Meşal Saad El Bostani

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