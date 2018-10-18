Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı vahşice katleden 15 kişilik timde yer alan Meşal Saad el-Bostani (31) Riyad’da şüpheli bir kazada öldü. Bostani’nin 'susturulmuş olabileceği' belirtiliyor. Teğmen rütbesiyle Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde görev alan Bostani, 2 Ekim’de özel jetle İstanbul'a gelenlerden biriydi. Bostani, Wyndham Grand Hotel’de kaldıktan sonra yine özel jetle saat 21:46'da Türkiye'den ayrılmıştı.

Kaynaklar, Meşal'in öldüğü trafik kazasının şekli ve zamanıyla ilgili bilgi vermedi. Timdeki isimler arasında hiyerarşi olmadığı belirtilirken, Bostani’nin Kaşıkçı cinayetinin hangi aşamasında rol aldığı da henüz netleşmedi. Timin diğer üyelerinin benzer biçimde ortadan kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu.

Kaynak: Yeni Şafak

