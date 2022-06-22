HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Suudi Veliaht Prens Selman Ankara'ya geldi! İşte masadaki konular

Suudi Veliaht Prens Selman Ankara'ya geldi! İşte masadaki konular

22.06.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman saat 16.00 suların Esenboğa Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Veliaht Prens daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek yapacağı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Muhammed Bin Selman'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı. Ziyaret kapsamında Veliaht Prens Bin Selman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek yapacağı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek.

Muhammed Bin Selman, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.

ERDOĞAN NİSAN AYINDA ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Erdoğan ayrıca 10 Mayıs'ta Prens Muhammed Bin Selman'la yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almıştı.

Prens Muhammed Bin Selman'ın Ankara'ya yapacağı ziyareti, 17 Haziran'da kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah biz de Külliye’de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yanlış çıkarsa kamuoyundan özür dileyeceğim' diyerek duyurdu: Türk halkından gizleniyor'Yanlış çıkarsa kamuoyundan özür dileyeceğim' diyerek duyurdu: Türk halkından gizleniyor
Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahrettiMarmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti
Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan ettiKılıçdaroğlu, Pınar Gültekin davasındaki karara isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçirildi

Ülke şokta! Başbakan duyurdu: "Ekonomimiz tamamen çöktü"

Ülke şokta! Başbakan duyurdu: "Ekonomimiz tamamen çöktü"

Kirişci, orman yangınıyla ilgili son durumu açıkladı

Kirişci, orman yangınıyla ilgili son durumu açıkladı

Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Işıklardaki korkunç infazın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Tapu memuru şüphelendi, milyonluk vurgun önlendi

Tapu memuru şüphelendi, milyonluk vurgun önlendi

İlginizi Çekebilir

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Bikinisi ve filesiyle meydan okudu! “Büyük olduğumu söyleyen...”

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Kahvaltıda muz yemek sağlıklı mı?

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.