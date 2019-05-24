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Suudi Veliaht Prens, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (TMC) Genel Başkan Yardımcısı Mohamed Hamdan Dagalo ile bir araya geldi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Sudan Askeri Geçiş Konseyi (TMC) Genel Başkan Yardımcısı olarak kabul edilen Mohamed Hamdan Dagalo arasındaki görüşmenin Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde yapıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (TMC) Genel Başkan Yardımcısı Mohamed Hamdan Dagalo ile bir araya geldi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Sudan Askeri Geçiş Konseyi (TMC) Genel Başkan Yardımcısı olarak kabul edilen Mohamed Hamdan Dagalo arasındaki görüşmenin Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde yapıldığı bildirildi. Suudi Arabistan, Sudan’ın geçici askeri konseyine desteklerini daha önce dile getirmiş ve darbeden zarar gören ülkeyi istikrara kavuşturmak için yardım sözü vermişti.
Suudi Arabistan, Sudan’a buğday, ilaç ve petrol ürünleri de dahil olmak üzere bir yardım paketi göndermişti. Suudi Basın Ajansı’na göre, Riyad konseyin Sudan’ın geleceği konusundaki görüşlerini destekliyor. Bu adımların ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması bekleniyor.
Sudan’da dört ay süren hükümet karşıtı protestoların ardından 11 Nisan’da askeri darbe yaşanmış, 30 yıldır iktidarda olan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir devrilip hapse atılmıştı. Askeri Geçiş Konseyi iktidara gelmiş ve 2 yıl içinde yeni bir seçim yapma sözü vermişti.

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