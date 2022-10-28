HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suya dalabilen tek yırtıcı kuşu denizi olmayan Bilecik’te avcılar vurdu

Suya dalabilen tek yırtıcı kuşu denizi olmayan Bilecik’te avcılar vurdu

28.10.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suya dalabilen tek yırtıcı kuş olan balık kartalı Bilecik’te avcılar tarafından kanadından vuruldu.Bilecik’in İnhisar ilçesinde avcılar tarafından kanadından saçma ile vurulan ve yaralanan balık kartalı vatandaşlar tarafından bulundu.

Suya dalabilen tek yırtıcı kuşu denizi olmayan Bilecik’te avcılar vurdu

Suya dalabilen tek yırtıcı kuş olan balık kartalı Bilecik’te avcılar tarafından kanadından vuruldu.

Bilecik’in İnhisar ilçesinde avcılar tarafından kanadından saçma ile vurulan ve yaralanan balık kartalı vatandaşlar tarafından bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar 16. Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri yaralı kartalı alarak, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Burada Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı tarafından tedavi edilen balık kartalı doğal ortama salınmak üzere Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Avcı, kartalın saçma ile kanadından vurulduğu, o bölgeyi ameliyatla aldıklarını ve kartalın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı! 'Oyların bölünmesi...'Dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı! 'Oyların bölünmesi...'
Son ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çektiSon ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çekti
Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...
Anahtar Kelimeler:
Bilecik yırtıcı kuşlar

En Çok Okunan Haberler

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar

27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar

İlginizi Çekebilir

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.