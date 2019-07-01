SWEAT FEST 2019’da 10 bine yakın İstanbullu spor yaptı

İSTANBUL (AA) - Boyner sponsorluğunda düzenlenen SWEAT FEST 2019’da bu yıl 10 bine yakın İstanbullu spor yaptı.

Boyner açıklamasına göre, hafta sonu boyunca KüçükÇiftlik Park’ta 10 bine yakın kişiyi ağırlayan SWEAT FEST’te binlerce ziyaretçi hem eğlendi hem motivasyon kaynağı parçaları dinledi hem de spor yaptı.

Geçen yıla göre katılımcı sayısını yüzde 25 artıran organizasyonda, dans ve sporu birleştiren grup derslerin yanı sıra yoga, pilates, kafes futbolu, basketbol, kürek, fitness, masa tenisi ve grup spor dersleri yer aldı.

- SWEATers, spor tutkunlarını, spor deneyimlerini paylaşmaya davet ediyor

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu tarafından kullanıcıların spor deneyimlerini paylaşmaları için hayata geçirilen mobil spor uygulaması SWEATers, üçüncü kez gerçekleştirdiği SWEAT FEST ile katılımcı rekoru kırdı.

Şehrin spor, eğlence ve müzik festivali SWEAT FEST’te üçüncü kez İstanbulluları aktif spor deneyimi ile buluşturan mobil spor uygulaması SWEATers App, ayrıca tüm spor tutkunlarını deneyimlerini kullanıcılar ile paylaşmaya çağırdı.