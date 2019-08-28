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Tabancayla oynarken ağabeyini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 19:16 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 19 yaşındaki M.T.

Tabancayla oynarken ağabeyini vurdu

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 19 yaşındaki M.T. oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu 20 yaşındaki ağabeyi A.T. boynundan yaralandı.
Olay akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. 5 Nisan Mahallesi 709'uncu sokaktaki apartmanının 4'üncü katında oturan M.T., iddiaya göre, evde oynadığı tabancanın kazara ateş almasıyla yanında bulunan ağabeyi A.T. boyundan vuruldu. Olayın arından M.T., sağlık görevlilerine ve polis ekiplerine paber verdi.
Yaralı A.T., olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, olayın yaşandığı evde inceleme yapan polis ekipleri, ağabeyini kazara vuran M.T.'yi gözaltına aldı.

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Tabancayla oynarken ağabeyini vurduTabancayla oynarken ağabeyini vurduTabancayla oynarken ağabeyini vurdu

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