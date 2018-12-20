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Tabancayla yaralanan kişi tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 05:04 | Son Güncelleme

Tabancayla yaralanan kişi tedaviye alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Akdeniz Mahallesi'nde Halil İbrahim S, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Halil İbrahim S'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Ağız kısmına isabet eden mermiyle yaralanan Halil İbrahim S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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