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Tablet şeklinde koronavirüs aşısı insanlarda test edilebilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 12:12 | Son Güncelleme

Tablet şeklinde bir koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Biyoteknoloji şirketi Vaxart’ın baş sorumlusu Dr. Sean Tucker, temmuz ayında aşının insanlar üzerinde test edilmeye hazır olabileceğini açıkladı.

Tablet şeklinde koronavirüs aşısı insanlarda test edilebilir!

Bilim insanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iğne olarak değil de tablet halinde uygulanabilecek bir aşının yakın bir zamanda deneme aşamasına hazır olabileceğini söyledi.

Biyoteknoloji şirketi olan Vaxart'ta baş sorumlu bilim insanı Dr. Sean Tucker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tablet şeklindeki birkaç aşıyı denediklerini ve temmuz ayında söz konusu aşının insanlar üzerinde de denenmeye başlanabileceğini ifade etti.

DailyMail.com’a konuşan Dr. Tucker, kendilerinin ve aşı üzerinde çalışan diğer bilim insanlarının elinde yıl sonu veya 2021'in ilk aylarına dek milyonlarca doz aşı olmasını umduğunu söyledi.

ABD hükümeti ve diğer ülkelerin aşı için yaptığı harcamalar göz önünde bulundurulduğunda bu beklentisinin çok da yersiz olmadığının altını çizen Tucker, "Aşının bulunmasıyla birlikte her yerin yeniden faaliyete geçmesini ve insanların yeniden dışarı çıkmasını umuyoruz" diye konuştu.

Şirketinin şu an zaten birkaç koronavirüs aşısının geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatan Tucker, "Temel olarak Kovid-19 proteinlerini kodlayan DNA üretiyoruz. Eğer bunu doğru şekilde bağırsaklara koyarsak, bu proteinlere karşı gerçekten güçlü bir bağışıklık yanıtı elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Tablet şeklindeki olası aşıyla ilgili de detay veren konuşan Tucker şunları söyledi:

"Bağırsak mukozası ıslak bir yüzey olduğundan kan yoluyla harika bir bağışıklık yanıtı alıyorsunuz. Bununla birlikte akciğerde enfeksiyon bölgesinde antikorları ve T hücreleri elde etmiş oluyorsunuz. İşte bizim aşımız böyle. Kovid-19'un enfekte ettiği solunum borusundaki gibi ıslak yüzeylerde bağışıklık yanıtı almak için tasarlandı."

Şu an fareler üzerinde test edilen aşı, birkaç ay içinde insanlar üzerinde de denenmeye hazır olacağı belirtiliyor.

Her şeyin iyi gittiğini anlatan Tucker, "Veriler, gerçekten iyi bir çözümü elde edebileceğimizi gösteriyor" dedi.

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