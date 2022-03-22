Tabletinde hem iş hem eğlenceyi bir arada isteyenlere: iPad 9. Nesil özellikleri & inceleme

Küçük boyutlarına rağmen hemen her işinizi kolayca halletmenizi sağlayan tabletler sık sık tercih ediliyor. Hem iş hem eğlence için kullanabileceğiniz iPad 9. Nesil ise kalitesiyle rakiplerini elemeyi başarıyor. Siz de tablet almak istiyor ancak hangi modeli seçeceğinize karar veremiyorsanız hem iPad 9. Nesil'e hem benzer modellere yer verdiğimiz yazımıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz!

iPad 9. Nesil

iPad 9. Nesil teknik özellikleri

Ekran: 10,2 inç Retina ekran

Bellek: 64 GB

Çip: 64 bit masaüstü sınıfı mimariye sahip A13 Bionic çip, Neural Engine

Kamera & Video: 12 MP geniş kamera ve 1080p HD video

Ön kamera: 8 MP geniş kamera ve HDR

Pil ömrü: Wi-Fi aracılığıyla 10 saate kadar internette gezinme ya da video izleme

Bağlantı: Lightning

Yükseklik: 250,6 mm

Genişlik: 174,1 mm

Uzunluk: 7,5 mm

Ağırlık: 498 gram

iPad 9. Nesil'i incelemeye hazır mısınız? Tablet, True Tone özelliğine sahip 10,2 inç Retina ekranı ve 1080 HD görüntü kalitesi sayesinde film ve dizi izlemeyi daha keyifli hâle getiriyor. Multi-Touch ekranıyla cihazın arayüzü üzerinde rahatça hareket edebilmenize olanak tanıyor. Ayrıca bir proje üzerinde çalışırken veya hassas çizimler yaparken işinizi kolaylaştırıyor. Güçlü parlaklık seviyesiyle güneş ışınlarının yüksek olduğu ortamlarda dahi ekranı rahatça görebilmenizi sağlıyor. iPad 9. Nesil 64 GB özelliklerinden biri olan A13 Bionic çipiyle daha hızlı grafik performansı ve CPU sunuyor. Yüksek performans gereken oyunları sorunsuz bir şekilde oynamanıza olanak veriyor. iPad 9. Nesil özelliklerinden en önemlisi ise 12 MP ön kamerası olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede video görüşmeleri sırasında daha canlı ve net görünmenize yardımcı oluyor. 64 GB depolama kapasitesiyle fotoğraf, video ve müzikleriniz için gereken yeterli alanı sunuyor. Stereo hoparlörler, muhteşem ses kalitesiyle en sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi çok daha keyifli hâle getiriyor. Video görüşmeleri sırasında karşıdan gelen sesleri net bir şekilde duymanıza yardımcı oluyor. Magic Keyboard ve Smart Keyboard Folio uyumluluğu ise en sevilen iPad 9. Nesil özellikleri arasında yer alıyor.

Hızlı Wi-Fi ve 4G LTE Advanced ile evde ya da yolda istediğiniz dosyayı indirebilirsiniz. iPadOS ile cihazınıza dilediğiniz uygulamaları kolayca yükleyebilirsiniz. Hafif yapısıyla cihazı istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Touch ID güvenlik doğrulaması sayesinde tabletinizdeki bilgilere başkalarının erişmesini engelleyebilirsiniz. Güçlü bataryasıyla 10 saate kadar video izlemenize ve internette gezinmenize olanak veren ürünü USB-C üzerinden kolayca şarj edebilirsiniz.

iPad 9. Nesil avantajı ve dezavantajları

"iPad 9. Nesil'in avantajları neler?" diye merak ediyorsanız hemen anlatalım:

1080 HD görüntü kalitesiyle film ve dizi izlemeyi daha keyifli bir hâle getirir.

Hafif yapısıyla kolayca taşıma imkânı verir.

A13 Bionic çipiyle aynı anda birden fazla uygulamayı kullanabilirsiniz.

12 MP ön kamerası net görüntü elde etmenizi sağlar.

Hızlı Wi-Fi ve 4G LTE Advanced sayesinde dosyaları kolayca indirebilirsiniz.

Touch ID ile tabletinizi daha güvenli hâle getirebilirsiniz.

Güçlü bataryasıyla 10 saate kadar video izleyebilirsiniz.

Modelin dezavantajlarını ise şöyle sıralayabiliriz:

iOS işletim sistemini ilk defa kullananlar, kurulum sırasında sorun yaşayabilir.

64 GB depolama alanı uzun süreli kullanım için yeterli gelmeyebilir.

iPad 9. Nesil'i kullananların yorumları

Ürünün 10,2 inç geniş ekranı oyun oynamayı seven kullanıcılar tarafından oldukça beğeni topluyor. Aynı anda birden fazla uygulama kullanmaya ve arayüzler arasında hızlıca geçiş yapmaya imkân vermesi, kullananlar tarafından sayılan olumlu özellikleri arasında yer alıyor. 12 MP ön kamerasının netliği de kullanıcı yorumlarında sıklıkla değinilen bir diğer özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Film ve dizi izlemeyi seven kullanıcıların en çok övdükleri özellik ise hiç kuşkusuz 1080 HD görüntü kalitesi. Ürünü iş amaçlı tercih eden kullanıcıların yorumlarında dikkat çeken ise hafif yapısı ve ergonomik tasarımı. Birçok kullanıcı tarafından tam not alan cihazın göze çarpan eksikliği ise 64 GB depolama alanının ilerleyen yıllarda yetersiz kalacağının düşünülmesi.

iPad 9. Nesil'e alternatif ürünler

1. HUAWEI MatePad T 10S

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10,1 inç geniş ekrana sahip HUAWEI MatePad T 10S, FHD görüntü kalitesiyle video izlemeyi daha keyifli bir hâle getiriyor. HUAWEI ClariVu teknolojisiyle canlı ve parlak renkler elde ediliyor. Yüksek genlikli çift hoparlör sistemi, sesleri eşit ve net bir şekilde aktarıyor. EMUI 10.11 sekiz çekirdekli yonga seti, arayüz ve uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapmanıza olanak vererek kasma ve donmayı önlüyor.

2. Samsung Galaxy Tab A7 Lite

32 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy Tab A7 Lite, video ve müzikler için gereken saklama alanını sunuyor. 8 çekirdekli işlemcisi sayesinde uygulamalar arasında rahatça geçiş yapmanıza ve keyifle oyun oynamanıza olanak veriyor. Yüksek çözünürlüğüyle film ve dizi sahnelerini daha net bir şekilde izleyebilmenize imkân tanıyor. Hafif tasarımı sayesinde her yere kolayca taşınabiliyor. Bluetooth özelliğiyle diğer cihazlara kolayca bağlanabiliyor.

3. Lenovo Tab M7

16 GB dahili hafızası bulunan Lenovo Tab M7'nin kapasitesini 128 GB'a kadar arttırılabilirsiniz. Bu sayede daha fazla oyun, video, fotoğraf ve müzik yükleyebilirsiniz. Wi-Fi desteğiyle internette gezinebilir, istediğiniz dosyayı kolayca indirebilirsiniz. Tabletin IPS ekran teknolojisinin sunduğu 1024 x 600 piksel ekran çözünürlüğüyle daha net ve kaliteli videolar izleyebilirsiniz. Bluetooth sayesinde diğer cihazlara bağlanıp paylaşım yapabilirsiniz.

4. TCL 10 TABMAX

TCL 10 TABMAX, 8 çekirdekli işletim sistemiyle uygulamalar arası geçişi hızlandırır. Ayrıca oyun oyarken kasma ve donma yapmaz. 64 GB dahili depolama alanı bulunan cihazı dilerseniz 256 GB'a kadar yükseltebilirsiniz. 8000 mAh piliyle uzun saatler boyunca kullanabilirsiniz. 13 MP arka kamerasıyla profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz. 8 MP ön kamerasıyla video görüşmeleri sırasında daha net görünebilirsiniz.

5. Ixtech Ix1011

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Şık tasarımıyla beğeni kazanan Ixtech Ix1011, hafif yapısıyla kolayca taşıma imkânı veriyor. 10,1 inç ekran genişliğiyle video izlemeyi daha keyifli bir hâle getiriyor. Yüksek işlemci gücüyle uygulamalar arasında kolayca geçiş yapmanıza yardımcı oluyor. 32 GB dahili hafızası, müzik ve fotoğraflar için gereken alanı sunuyor. Bluetooth bağlantı özelliğiyle diğer cihazlara kolayca bağlanıp veri aktarımı yapmanıza olanak veriyor.

6. VESTEL V Tab Z1

4 GB RAM kapasiteli ve 4 çekirdek işlemcili VESTEL V Tab Z1, oyun oynarken kasma ve donma yapmıyor. 450 gr ağırlığıyla kolayca taşınabiliyor. 64 GB dahili hafıza ise ihtiyaç duyduğunuz saklama alanını sağlıyor. Ayrıca ürünün hafızası 1 TB'a kadar arttırılabiliyor. 5000 mAh pil kapasitesiyle uzun süreli kullanım imkânı veriyor. Ürünün 1280 x 800 çözünürlüğü ile video izlemek daha keyifli hâle geliyor.

7. Xiaomi Mi Pad 5

Qualcomm işlemcili Xiaomi Mi Pad 5, oyun oynama keyfinizi bir üst seviyeye çıkarıyor. 11 inç geniş ekranıyla oyun içindeki ayrıntıları daha net bir şekilde yakalamanıza olanak tanıyor. 256 GB hafızası ile ihtiyaç duyduğunuz saklama alanını sunuyor. 6 GB RAM sayesinde uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçişi kolaylaştırıyor. 2160 x 1440 yüksek çözünürlüğüyle video izlemek daha keyifli bir hâl alıyor. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanılabiliyor.