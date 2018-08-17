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Tacikistan ve Özbekistan'dan ortak tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:02 | Son Güncelleme

İki ülkenin Afganistan ile sınırlarının kesiştiği Şartuz ilçesinde düzenlenen tatbikatta, yasadışı yollarla ülkeye sızan silahlı çetelere karşı mücadele konusu işlendi

Tacikistan ve Özbekistan sınır muhafızları, Afganistan'dan yasadışı yollarla ülkeye sızan silahlı çetelerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesine ilişkin ortak bir tatbikat yaptı.

Tacikistan Sınır Muhafızları Birliği Basın Sözcüsü Muhammad Ulughocayev, yaptığı açıklamada, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan sınırlarının kesiştiği Şartuz ilçesinde, iki ülke sınır muhafızlarının ilk defa düzenlediği "Ceyhun-2018" askeri taktik ortak eğitim tatbikatında, yasadışı yollarla ülkeye sızan silahlı çetelerin tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi temasının işlendiğini belirtti.

Özbekistan ve Tacikistan sınır koruma birliklerinin ilk defa düzenledikleri ortak tatbikatın, bu hafta başında 12 polisin ölümüne neden olan, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Tacikistan sınırındaki Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na Taliban militanlarınca düzenlenen saldırının ardından yapılması dikkati çekti.

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Özbekistan Tacikistan

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