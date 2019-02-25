HABER

Tacikistan'da buz tutan gölete düşen 4 genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

Tacikistan'da buz tutan gölete düşen 4 genç öldü

Tacikistan’da buz tutan göletin üstünde oynayan dört genç, buzun kırılması sonucu suya düşerek hayatını kaybetti.

Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu ülkenin Ayni bölgesinde buz tutan göletin üzerinde oynayan 14 ila 16 yaşlarındaki dört genç, buzun kırılması sonucu düştükleri suda yaşamını yitirdi.

Gençlerin cesetlerinin kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 6 metre derinliğindeki göletin üzerindeki buz tabakasının ince olması nedeniyle kırıldığı belirtildi.

Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki... Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki...
Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor (2)Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor (2)
Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştüBakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tacikistan

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenler'de banka soygunu girişimi

Esenler'de sıcak saatler!

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Cilvegözü'nün 'dedektör köpekleri' kuş uçurtmuyor

Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Türkiye Antarktika'da üs kurdu

Türkiye Antarktika'da üs kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.