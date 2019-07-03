Tacikistan'daki Rus askeri üssünde tatbikat

Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssü olan Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde eğitim tatbikatı başladı.

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 201. Rus askeri üssünde başlayan tatbikata bin civarında asker 200'den fazla askeri araçla katılıyor.

Rus askeri üssüne bağlı motorlu piyade, tankçı, topçu ve keşif birliklerinin katılımıyla Lyaur ve Sambuli askeri poligonlarında başlayan eğitim tatbikatı kapsamında tank ve zırhlı araçlar, çok namlulu roket sistemi ve diğer askeri araçlar da kullanılıyor.

Eğitim tatbikatı kapsamında ülkedeki Rus silahlı kuvvetlerinin en üst düzeyde hazır hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamaya göre, arazi şartlarında askeri komuta noktaları kuracak Rus askerler, güvenli iletişim kanallarını kullanarak askeri birliklerin gizli komutası üzerinde çalışmalar yapacak.

Açıklamaya göre, eğitim tatbikatı kapsamında askeri üs bünyesinde bulunan tesislerin korumasına yönelik motorlu piyade, tankçı, topçu ve keşif birlikleri ile uçak ve insansız hava araçları arasındaki iş birliği ve koordinasyon çalışmaları da gözden geçirilecek.

Askeri eğitim tatbikatı hafta sonu sona erecek.

Rusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan askeri üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar faaliyet gösterecek.

