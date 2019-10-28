Tacikistan'ın dış ticaret hacmi 9 ayda 3,1 milyar dolar oldu

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 3 milyar 158 milyon dolara ulaştı.

Tacikistan İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 31,6 milyon dolar arttı.

Söz konusu dönemde Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, yüzde 1 artarak 3 milyar 158 milyon dolar olarak gerçekleşti.

102 ülke ile ticaret yapan Tacikistan'ın 9 aylık ihracatı 768,3 milyon dolar, ithalatı da 2 milyar 390 milyon dolar oldu. Ülkenin dış ticaret açığı da 1 milyar 621 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ağırlıklı olarak alüminyum ve pamuk lifi ihraç eden Tacikistan, yurt dışından da makine, teçhizat, araç ve gıda ürünleri ithal etti. Tacikistan'ın en büyük ticari ortakları arasında Rusya, Kazakistan ve Çin ilk sıralarda yer aldı.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 6,3 artışla 4,2 milyar dolar olmuştu.

