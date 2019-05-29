Tacikistan'ın dış ticaret hacmi arttı

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, yılın ilk 4 ayında yüzde 3,1 artarak 1 milyar 335,2 milyon dolar oldu.

Tacikistan İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, yılın ilk 4 ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 arttı.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, ocak-nisan döneminde 1 milyar 335,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dünyanın 97 ülkesi ile ticaret yapan Tacikistan'ın ilk 4 aydaki ihracatı yüzde 3,6 azalışla 319,9 milyon dolar, ithalatı da yüzde 5,3 artışla 1 milyar 15,3 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde ağırlıklı olarak alüminyum ve pamuk lifi ihraç eden Tacikistan, yurt dışından da makine, teçhizat, araç ve gıda ürünleri aldı.

