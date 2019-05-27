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Tacizci mahallelinin elinden zor kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, ortaokul öğrencisi olan kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istenildi.

Tacizci mahallelinin elinden zor kurtuldu

Adıyaman’da, ortaokul öğrencisi olan kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istenildi. Kanlar içerisinde kalan şahsı polis ekipleri mahallelinin elinden zorla aldı.
Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi eski Halep Caddesi üzerinde Abdullah Yusuf N., sokak ortasında 13 yaşındaki S.S’ye sözlü tacizde bulundu. Küçük kızın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olay yerine koşarak kızı muhafaza altına alıp sözlü tacizde bulunan Abdullah Yusuf N’yi tekme tokat dövmeye başladı. Dakikalarca dayak yiyen şahıs kanlar içerisinde kalırken olay yerine gelen polis ekipleri şahsı mahallelinin elinden zor kurtardı. Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sözlü tacize uğrayan kız çocuğu ise polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Tacizci mahallelinin elinden zor kurtuldu

Tacizci mahallelinin elinden zor kurtuldu

Tacizci mahallelinin elinden zor kurtuldu

Tacizci mahallelinin elinden zor kurtuldu

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