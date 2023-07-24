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  4. Tacizciye sokak ortasında tekme tokat dayak! Polis havaya ateş açarak kurtardı

Tacizciye sokak ortasında tekme tokat dayak! Polis havaya ateş açarak kurtardı

24.07.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi, çevredeki vatandaş tarafından darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı uzaklaştırdıktan sonra şüpheli gözaltına alındı.

Tacizciye sokak ortasında tekme tokat dayak! Polis havaya ateş açarak kurtardı

Tepki çeken olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, iddiaya göre sokakta yürüyen bir kadını taciz etti. Durum polise haber verildi. Olay yerine polis ekipleri geldi.

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Polis, taciz şüphelisini ekip aracına bindirmeye çalıştığı sırada şüpheli yakınlarını arayacağını söyleyerek araca binmeyi reddetti.

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Çevrede toplanan vatandaşlar taciz şüphelisinin tavırlarına sinirlenip saldırdı. Onlarca kişi, şüpheliye tekme ve yumruk vurarak darbetti.

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Polis, havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı uzaklaştırdı. Şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli taciz darp

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