Tacizciye sokak ortasında tekme tokat dayak! Polis havaya ateş açarak kurtardı

Tepki çeken olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, iddiaya göre sokakta yürüyen bir kadını taciz etti. Durum polise haber verildi. Olay yerine polis ekipleri geldi.

Polis, taciz şüphelisini ekip aracına bindirmeye çalıştığı sırada şüpheli yakınlarını arayacağını söyleyerek araca binmeyi reddetti.

Çevrede toplanan vatandaşlar taciz şüphelisinin tavırlarına sinirlenip saldırdı. Onlarca kişi, şüpheliye tekme ve yumruk vurarak darbetti.

Polis, havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı uzaklaştırdı. Şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(DHA)

