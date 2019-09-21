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TADD, Etiyopya'da doktorlara eğitim verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) üyesi beyin cerrahı, üroloji, kadın doğum ile genel cerrahi uzmanlardan oluşan gönüllü ekip, sağlık yardımlarında bulunmak ve meslektaşlarına eğitim vermek üzere Etiyopya'ya gitti -Uzman Dr. Serhat Onur: -"Bu eğitim amaçlı bir seyahat olduğu için bizim hedefimiz 5 günde ortalama 50 ameliyat. Bunlar tamamen eğitim ameliyatı olacak. Poliklinik hizmetinde de 500 hastaya bakmayı planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) üyesi beyin cerrahı, üroloji, kadın doğum ile genel cerrahi uzmanlardan oluşan gönüllü ekip, sağlık yardımlarında bulunmak ve meslektaşlarına eğitim vermek üzere Etiyopya'ya hareket etti.

Derneğin kurucu başkanı Dr. Bilgehan Güntekin'in de yer aldığı kafilenin sorumlusu Uzman Dr. Serhat Onur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dernek olarak ikinci kez Etiyopya'ya gittiklerini söyledi.

İlk seferde ülkenin kuzeyinde bazı yardım faaliyetlerinde bulunduklarını, bu kez güneydeki Worabe bölgesine ulaşacaklarını kaydeden Onur, "Etiyopya'nın o bölgesindeki Müslümanlar biraz azınlıkta. Kendi imkanlarıyla çok güzel bir hastane yapmışlar. Fakat donanıma rağmen maalesef hekimleri yok. Hekimi olmayan hastaneye beyin cerrahisi, kadın doğum, genel cerrahi ve üroloji ve aile hekimliği dalında üç uzman hemşireyle beraber seyahat edeceğiz." dedi.

Onur, bu ülkede aktif ameliyat yapan beyin cerrahının az olduğunu, kadın doğum uzmanı hekimlere orada bulunan çok sayıda hastanın tedavi edilmesi için bazı eğitimleri uygulamalı olarak vereceklerini belirtti.

Sekiz gün boyunca Worabe'de kalacaklarını ifade eden Onur, "Bizim hangi branşlarda yardım etmek için geldiğimiz, halka sosyal medya ve yazılı ile görsel basınla duyuruldu. Şu anda aldığımız haberlere göre, tüm Etiyopya'da 'Türk doktorları gelecek, yıllardır çektiklerimizi bize unutturacaklar." şeklinde bir kampanya başlatılmış. İnşallah bunu layıkıyla yerine getiririz. Bu, eğitim amaçlı bir seyahat olduğu için bizim hedefimiz 5 günde ortalama 50 ameliyat. Bunlar tamamen eğitim ameliyatı olacak. Poliklinik hizmetinde de 500 hastaya bakmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kafile, daha sonra THY'nin tarifeli uçağıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya hareket etti.

- Hekimlere eğitim verilecek

TADD gönüllüleri, Afrika’nın en fakir ülkelerinden Etiyopya'daki hekimlere tecrübelerini aktaracak, bağışçılarının desteğiyle alınan tıbbi cihazların bir kısmını da çalıştıkları kuruma hediye edecek.

Kafilede yer alan beyin cerrahı Prof. Dr. Erol Taşdemiroğlu, yapacağı tedavilerle beraber bölgedeki hekimlere eğitim vererek, hasta üzerinde uygulamaları gösterecek.

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