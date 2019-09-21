TADD, Etiyopya'da doktorlara eğitim verecek

İSTANBUL (AA) - Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) üyesi beyin cerrahı, üroloji, kadın doğum ile genel cerrahi uzmanlardan oluşan gönüllü ekip, sağlık yardımlarında bulunmak ve meslektaşlarına eğitim vermek üzere Etiyopya'ya hareket etti.

Derneğin kurucu başkanı Dr. Bilgehan Güntekin'in de yer aldığı kafilenin sorumlusu Uzman Dr. Serhat Onur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dernek olarak ikinci kez Etiyopya'ya gittiklerini söyledi.

İlk seferde ülkenin kuzeyinde bazı yardım faaliyetlerinde bulunduklarını, bu kez güneydeki Worabe bölgesine ulaşacaklarını kaydeden Onur, "Etiyopya'nın o bölgesindeki Müslümanlar biraz azınlıkta. Kendi imkanlarıyla çok güzel bir hastane yapmışlar. Fakat donanıma rağmen maalesef hekimleri yok. Hekimi olmayan hastaneye beyin cerrahisi, kadın doğum, genel cerrahi ve üroloji ve aile hekimliği dalında üç uzman hemşireyle beraber seyahat edeceğiz." dedi.

Onur, bu ülkede aktif ameliyat yapan beyin cerrahının az olduğunu, kadın doğum uzmanı hekimlere orada bulunan çok sayıda hastanın tedavi edilmesi için bazı eğitimleri uygulamalı olarak vereceklerini belirtti.