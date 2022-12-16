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  4. Tadı garip gelince ortaya çıktı! Sosyal medyada paylaştığı video viral oldu: Sarıçam Belediyesi'nin gıda yardımında 'son kullanma tarihi' iddiası

Tadı garip gelince ortaya çıktı! Sosyal medyada paylaştığı video viral oldu: Sarıçam Belediyesi'nin gıda yardımında 'son kullanma tarihi' iddiası

16.12.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediyenin bir hafta önce başlattığı yardım kampanyasında vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Belediyeden ücretsiz gıda paketini alan kadının oğlu, paketteki yoğurttan bir kaşık alınca tadındaki tuhaflığı annesine bildirdi. Son kullanma tarihi gören anne-oğul şaşkınlık yaşadı. Kadının diğer ürünlerin de son kullanma tarihlerini çekip sosyal medyadan paylaştığı videolar viral oldu. Birçok kişi benzer durumda olduğunu öne sürerken belediyeden konuyla ilgili açıklama geldi.

Tadı garip gelince ortaya çıktı! Sosyal medyada paylaştığı video viral oldu: Sarıçam Belediyesi'nin gıda yardımında 'son kullanma tarihi' iddiası

Belediye tarafından arandı, gidip ücretsiz gıda paketini aldı. Oğlu yoğurttan bir kaşık alınca tadındaki tuhaflığı fark etti. Belediyenin verdiği paketteki yoğurt son kullanma tarihindeydi. İsmi açıklanmayan kadın diğer ürünlerin de ya son kullanma tarihinde olduğunu ya da son kullanma tarihine 1 gün kaldığını gösterdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kadın “Son kullanma tarihine bir gün kalmış. Ben iki çocukla 30 yumurtayı nasıl bitireceğim” diyerek tepki gösterirken benzer durumda birçok kişi olduğu ortaya çıktı. Belediyeden yapılan açıklamada ise kadının kendi isteğiyle son kullanma tarihi geçmiş gıdaları aldığı öne sürüldü.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GIDA YARDIMI

Adana’da yaklaşık bir hafta önce Sarıçam Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı başlatıldı. İncirlik Mahallesi’nde oturan bir kadın da belediye tarafından 13 Aralık günü aranarak saat 15.00’da belediyeye gelerek ücretsiz gıda paketini alabileceği söylendi.

İsmini açıklamayan kadın belediyenin tesislerine giderek oradaki görevlilerden birçok gıda malzemesi olan paketi belediyeye ait çanta içinde teslim aldı. Genç kadın da paketi alıp eve geldi.

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Kadının oğlu paket içindeki yoğurdu açıp bir kaşık aldıktan sonra annesine tadının tuhaf olduğunu söyleyince son kullanma tarihine baktıklarında 13 Aralık’ı gördü.

Bunun üzerine diğer malzemelere baktığında ise birçok ürünün son kullanma tarihinin gıdayı aldığı 13 Aralık ya da 14 Aralık olduğunu fark eden kadın ürünlerin görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştı.

"İKİ ÇOCUKLA 30 YUMURTAYI BİR GÜNDE NASIL BİTİRECEĞİM"

Verilen bir koli yumurtanın son kullanma tarihinin de 14 Aralık olduğunu belirten kadın, “Son kullanma tarihine bir gün kalmış. Ben iki çocukla 30 yumurtayı nasıl bitireceğim” diyerek tepki gösterdi.

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SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU!

Sosyal medyada bu videolar viral olunca Sarıçam ilçesinden birçok kişi gıda yardımı aldıklarını, aynı bu şekilde son kullanma tarihinin geçtiğini yazdı.

BELEDİYE: KENDİ İSTEĞİYLE SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ GIDALARI ALDI

Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, son kullanma tarihi geçmiş gıdanın verilmesinin söz konusu olmadığını, genç kadının yardım alırken kendi isteğiyle belediyenin marketinde atılmak üzere olan son kullanma tarihi geçmiş gıdaları aldığını öne sürdü.

(İHA)

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