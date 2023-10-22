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TAG Otoyolu'nda tanker dehşeti! Asfaltlama aracı ile minibüs alev aldı, ölü ve yaralılar var

22.10.2023 08:10 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda freni boşalan tanker dehşet saçtı. Tankerin minibüs, kepçe ve asfaltlama aracına çarpması sonucunda asfaltlama aracı ile minibüsün alev aldı. OIayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nda tanker dehşeti! Asfaltlama aracı ile minibüs alev aldı, ölü ve yaralılar var

Kaza, gece yarısı TAG Otoyolu Narlı mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tanker, freninin boşalması sonucu Narlı Kavşağı yakınlarında, yol yapım çalışmasının yapıldığı alanda önünde ilerleyen minibüse, ardından da kepçe ve asfaltlama aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin kupası koparken, asfaltlama aracı ile minibüs alev aldı. Kazayı görenlerini ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince yanan araçlara müdahalede edilirken, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga gönderildi.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep

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