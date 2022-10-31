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Tahin ne kadar tüketilmeli? Tahin bağırsakları çalıştırır mı?

31.10.2022 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahin, susamın öğütülmesi ile oluşan bir besindir. İçerisinde bulundurduğu, kalsiyum, protein ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Özellikle birçok yemeğin yapımında kullanılan tahin, sade bir şekilde de tüketilmektedir. Tahinin günlük tüketilmesi ile vücuda faydası oldukça fazladır. Kış aylarında sıklıkla tüketilen tahin, sindirim sisteminin aktif çalışmasını sağlamakta ve kalp damar rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Tahin ne kadar tüketilmeli? Tahin bağırsakları çalıştırır mı?

Tahin ne kadar tüketilmeli? Tahin bağırsakları çalıştırır mı?

Susmanın tohumlarından oluşan tahin, aynı zamanda susamın ham maddesidir. Tahin, ilk olarak susamın kabuğunun soyulması daha sonra kavrulması ve öğütülmesi ile oluşmaktadır. Orta Doğu çeşnisi olan tahin, ülkemizde de özellikle kış aylarında tüketilmektedir. Tahin, düzenli ve dengeli bir şekilde tüketilmesi halinde vücutta birçok hastalığa iyi gelmektedir. Hem tatlı hem de tuzlu yiyeceklerin yapımında kullanılan tahin özellikle ülkemizde pekmez ile birlikte tüketilmektedir. Pek çok faydası olan tahin ne kadar tüketilmeli?

Tahin ne kadar tüketilmeli?

Tahin, kalsiyum, vitamin, protein ve doymamış yağ bakımından oldukça zengin bir gıda maddesidir. Tahinin ne kadar tüketilmesi ile ilgili uzmanlar tarafından günde 1 yemek kaşığı ile vücudun alması gereken değerin fazlasını sağlamaktadır. Bu sebeple günde 1 yemek kaşığı tahinin tüketilmesi hâlinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve enerjinin yükselmesini sağlamaktadır. Tahinin aşırı tüketilmesi hâlinde kilo alımına sebebiyet vermektedir. Bu sebeple her besinde olduğu gibi tahini de kontrollü ve dengeli bir şekilde tüketilmesinde fayda vardır. Peki, 1 yemek kaşığı tahin kaç kalori?

1 yemek kaşığı tahin 15 gram tahine denk gelmektedir. 1 yemek kaşığı tahin 87 kalori olarak hesaplanmaktadır. 1 yemek kaçığı tahinde bulunan besin değerleri yaklaşık olarak şu şekildedir:

  • % 74’ü yağ,
  • % 14’ü karbonhidrat
  • % 12’si protein

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Tahin nasıl tüketilir?

Tahin her şekilde tüketilebilen bir besindir. Hem yemek hem tatlı yapımında kullanılan tahin sos olarak da tüketilmektedir. Özellikle ülkemizde tahini pekmezle birlikte tüketmek oldukça yaygındır. Pekmezin birçok çeşidi bulunmaktadır. Tahini üzüm, keçiboynuzu ve dut pekmezi olarak herhangi biri ile karıştırarak tüketmek mümkündür. Hemen hemen her yemeğe ve sosa eklenebilen ve yemekleri tatlandıran tahin neyle yenir?

Tahini birçok farklı şekilde tüketmek mümkündür. Bazı ülkeler tahini sos olarak kullanmaktadır. Ayrıca humus gibi yemeklerin yapımında da kullanılmaktadır. Kurabiye, kek ve hamur işlerinde de tahin kullanılmaktadır. Tatlı yapımında kullanılan tahini aynı zamanda pekmezle birlikte tüketmek oldukça yaygındır. Tahin özellikle yemeklere ve salatalara yapılan soslarda doğal tatlandırıcı olarak kullanılır. Ayrıca vegan beslenme düzeninde tahin, krema görevi görür. Vegan kişiler krema yerine tahinden yararlanır. Pek çok salataya ve yemeğe de eklenebilen tahin özellikle hamur işlerinde de kullanılır. Ülkemizde tahinin en çok tüketimi pekmezle birlikte karıştırılarak yenmesidir. Peki, Tahin sade yenir mi?

Tahin hem sos hem de karıştırılarak tüketilebilmektedir. Tatlılarda da sıklıkla kullanılan tahini sade bir şekilde tüketmek mümkündür. Ayrıca tahin sade tüketildiğinde mide sorunlarına da iyi gelmektedir. Sade tüketildiği zaman da 1 kaşıktan fazla tüketilmemelidir.

Tahinin faydaları nelerdir?

Tahinin düzenli ve dengeli bir şekilde tüketilmesi halinde vücutta birçok faydası bulunmaktadır. Tahinin içeriğinde doymamış yağ, vitamin, kalsiyum ve protein olan bir gıda maddesidir. Bu sebeple tahinin faydaları şu şekildedir:

  • Beyin fonksiyonları güçlendirmektedir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.
  • İltihap söktürücü özelliği vardır.
  • Astım hastalığına iyi gelmektedir.
  • Kalp ve damar hastalıkların iyi gelmektedir.
  • Şişkinliği azaltmaktadır.
  • Kemik yoğunluğunu arttırarak, kemik erimesini riskini azaltmaktadır.

Tahin bağırsakları çalıştırır mı?

Tahin fazla miktarda doymamış yağ içerir. Bu sebeple yaşanan mide ağrısına iyi gelir ve bağırsak hareketlerini düzenler. Ayrıca tahin, mide ve bağırsakta biriken gazların söktürülmesine yardımcı olmaktadır. Tahin, sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlamaktadır.

Tahinin zararları var mı?

Tahin içinde bulundurduğu doymamış yağ asidine sahip olduğundan aşırı tüketiminde vücutta iltihap oranını arttırabilmektedir. Bu sebeple kas ve kemiklerde iltihaplanmaya sebebiyet verebilmektedir. Tahinin bir diğer zararı ise aşırı tüketildiğinde kilo alımına sebep olmaktadır. Ayrıca susama alerjisi olan kişiler için tahin tüketimi tehlikeli olabilmektedir. Her gıdada olduğu gibi tahinin de gerektiğinden fazla tüketimi alerjik reaksiyonlara (özellikle susam alerjisi olanlara) neden olabilir. Tahinin faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için günlük önerilen miktarında tüketmek gerekir.

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