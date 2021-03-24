Tahir Akyürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi…

2004-2008 yılları arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tahir Akyürek, UCLG, Organization of Islamic Capitals and Cities - OICC, YBYK, League of Historical Cities - LHC gibi kuruluşlarda görev aldı. AK Parti MKYK üyeliğine seçilen Tahir Akyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

TAHİR AKYÜREK KİMDİR?

1959 yılında Konya’nın Derebucak ilçesinde doğan Tahir Akyürek’in annesinin adı Ayşe, babasının adı ise Kadir’dir…

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra kamu avukatı ve serbest avukat olarak çalışan Tahir Akyürek, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. 2004-2018 yıllarında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tahir Akyürek, aynı anda (UCLG) Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (Organization of Islamic Capitals and Cities - OICC) Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Türkiye Ulusal Heyeti Üyeliği, İpekyolu Şehirleri Birliği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities - LHC) Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığı, Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptı.

Tahir Akyürek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK PARTİ MKYK ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ



Tahir Akyürek, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 7. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi.



