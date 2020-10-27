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Tahlil sonuçları e-Nabız üzerinden nasıl sorgulanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

e-Nabız tahlil sonuçlarını görmek artık çok kolay! Yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarını almak için artık hastaneye gitmenize gerek yok. Farklı bir hekime muayene olmak için her seferinde aynı tahlilleri yaptırmanıza de gerek kalmadı. e-Nabız sistemi ile tüm tahlil sonuçlarınızı istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz.

Tahlil sonuçları e-Nabız üzerinden nasıl sorgulanır?

İçindekiler

  • Radyoloji ve Tahlil Sonuçları e-Nabızda
  • e-Nabız Tahlil Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?
  • Tahlil Sonuçlarını Grafik Halde Görüntüleme
  • e-Nabız Sisteminde Size Ait Olmayan Bir İşlem Görmek
  • e-Nabız Üzerinden Sonuç Görüntüleme
  • e-Nabız Sistemine Giriş Nasıl Yapılır?

Herhangi bir sağlık sorununda ya da rutin kontroller için her insan tahlil yaptırır. Günümüz gelişen teknolojisi sayesinde e-Nabız sisteminde bu tahlil sonuçlarını kolaylıkla görüntüleyebiliriz. e-Nabız platformunda hangi hastanede tahlil yaptırmış olursanız olun sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. Peki tahlil sonuçları e-Nabız üzerinden nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

Radyoloji ve Tahlil Sonuçları e-Nabızda

Ülke içerisindeki hangi hastaneye gitmiş olursanız olun yaptırdığınız tahlil sonuçlarını tek bir site içerisinde görüntüleme imkanı sunan e-Nabız tahlil hizmetinden tüm vatandaşlar yararlanabilir. Tahlil sonuçlarını almak için hastaneye gitmek istemeyen vatandaşlar bu sorunlarını e-Nabız sistemi ile çözerler. e-Nabız üzerinden tahlil sonuçlarını sorgulamak oldukça pratik ve kolaydır.

Tüm vatandaşlara kolaylık yaratan e-Nabız sistemi üzerinden sadece tahlil sonuçlarınızı değil, tetkikleri, radyoloji görüntülerini, tomografi sonuçlarını, kan tahlili sonuçlarını ve daha birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

Yazılan reçeteleri, kullandığınız ilaçları, hangi hastaneyi ne zaman ziyaret ettiğinizi de bu platformdan öğrenebilirsiniz. Birçok sağlık hizmetini tek bir adreste toplayan ve vatandaşlar için birçok hizmeti sunan bu sitede e-Nabız tahlil sonuçlarınız, radyoloji sonuçlarınız, reçete edilen ilaçlarınız gibi görüntülerin birçok detayına ulaşabilirsiniz.

e-Nabız Tahlil Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Birçok sağlık hizmetini tek bir platformda birleştiren e-Nabız sistemine kullanıcı girişinizi gerçekleştirdikten sonra, görüntüleme yapacağınız sayfada tahlil tarihi, açıklama bilgileri, referans değerleri gibi detaylara da listeler halinde ulaşabilirsiniz.

Tahlil sonuçlarınızı kolayca görüntülemenizi sağlayan bu sistem, eğer sonuçlarınız olması gereken değer aralıklarının üzerinde ise ya da altındaysa bu bilgileri o değer aralığının rengini kırmızı şekilde ya da farklı bir renklendirme ile göstererek sizlere sunar. Böylelikle görüntülediğiniz tahlil sonuçlarında değerlerinizin normal aralıklarda olup olmadığına dair fikir sahibi olursunuz. Görüntülediğiniz tüm tahlil sonuçlarınızı dilerseniz PDF formatında bilgisayarınıza ya da telefonunuza kaydedebilir; bu sonuç listesini yazdırabilirsiniz. Tahlil sonuçlarınızı PDF olarak indirmek istediğinizde tüm tahlil sonuçlarınızı indirebileceğiniz gibi sadece belli bir tarih aralığı seçerek seçtiğiniz tarih aralığındaki sonuçlara da ulaşabilirsiniz.

Tahlil Sonuçlarını Grafik Halde Görüntüleme

e-Nabız sistemi üzerinden, hastanelerde yaptırdığınız tüm tahlilleri tablo, liste ya da grafik olarak görüntüleyebilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda ve tahlil sonuçları sayfasına girdiğinizde, üzerine tıkladığınız tahlil sonucunu sistem sizlere ilk olarak liste halinde göstermektedir. Liste görünümünü grafik formatına çevirmek ve sonuçlarınızı o şekilde incelemek için yapmanız gereken tek şey sayfa içerisinde bulunan grafik butonuna tıklamaktır. Tahlil sonuçlarınızı tablo olarak görüntülemek için ise yine aynı sayfada bulunan tablo butonuna tıklayabilirsiniz.

e-Nabız Sisteminde Size Ait Olmayan Bir İşlem Görmek

e-Nabız tahlil öğrenme işlemi için sayfaya girdiğinizde eğer sizin yaptırmadığınız tahlil sonuçlarını ya da radyoloji görüntülerini görürseniz panik yapmanıza gerek yok. Sistem içerisinde sık sık karşılaşılmasa bile bu gibi hatalar olması normal olarak değerlendirilebilir. Eğer hastaneye ya da sağlık ocağına gidip tahlil yaptırmadığınız bir tarih için sistemde bir tahlil ya da başka hizmetlerde bir sonuç listesi görürseniz sayfa içerisinde bulunan “bu işlem bana ait değil” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Bu yazıya tıkladıktan sonra eğer varsa gerekli düzenlemeler yapılacak ve hata ortadan kaldırılacaktır.

e-Nabız Üzerinden Sonuç Görüntüleme

Hastanelerde yaptırmış olduğunuz tüm işlemlere e-Nabız tahlil sonucu alma hizmeti ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hastane ya da sağlık merkezlerinde çektirmiş olduğunu tüm radyolojik rapor ve tıbbı görüntülerinize bu platformda ulaşabilirsiniz. Sistem içerisindeki teletıp ve teleradyoloji sistemleri ile olan entegrasyon dolayısı ile tüm rapor ve tahlillere hastane ismi, işlem tarihi, görüntü ve rapor bilgileri ile erişebilirsiniz. Eriştiğiniz bu bilginin üzerine tıklayarak işlem detaylarınızı da görüntüleyebilirsiniz. Eriştiğiniz tüm görüntü ve raporları ister liste ister tablo isterseniz de grafik şeklinde inceleyebilirsiniz. Bu bilgileri hem yurt içi hem de yurt dışındaki hekimlere İnternet aracılığı ya da mobil uygulama üzerinden gönderebilirsiniz.

e-Nabız tahlil görüntüleme hizmeti sayesinde hastalığınız ya da şikayetiniz ile ilgili olarak farklı bir hastaneye veya doktora gideceğiniz zaman işlemi tekrarlamanıza gerek kalmaz. e-Nabız ile ulaşabileceğiniz sonuçları kolaylıkla indirebilir ve farklı hekimlere danışabilirsiniz. Danıştığınız hekimler hem diğer doktorların mevcut görüntü ve sonuçlar üzerine yazdığı değerlendirmeleri inceleyebilir hem de bu değerlendirmeler sonucu tekrar tahlil süreci beklemeden yeni görüşte bulunabilir.

e-Nabız Sistemine Giriş Nasıl Yapılır?

Tüm hastane ve sağlık ocağı tahlillerinizi detaylı olarak görüntüleyebileceğiniz e-Nabız sistemine oldukça hızlı ve kolay şekilde giriş yapabilirsiniz. Her vatandaşın anlayabileceği şekilde sade, açık ve pratik şekilde geliştirilen ve tasarlanan platform sizleri zorlamaz. Farklı şekillerde giriş seçenekleri sunar.
e-Nabız sistemine giriş yöntemleri:

  • e-Devlet üzerinden giriş
  • e-İmza ile giriş
  • e-Nabız şifresi ile giriş

e-Devlet ile giriş
Kullanıcılar bu üç giriş yönteminden çoğunlukla e-Devlet üzerinden girişi tercih ederler. İhtiyacınız olan hizmetlere pratik şekilde e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. e-Devlet üzerinden giriş yaparken; mevcut e-Devlet şifrenizi kullanarak kimlik numaranızla giriş yapabilirsiniz.
e-İmza ile giriş
e-İmza ile giriş yapabilmek için öncelikle e-Nabız e-İmza uygulamasını edinmeniz gerekir. Bu uygulama ile edindiğiniz e-İmzanızı kullanarak sisteme giriş sağlayabilirsiniz. e-İmza veya Mobil İmza şeklinde de sisteme ulaşabilirsiniz.

e-Nabız şifresi ile giriş
e-Nabız’ı ilk kez kullanacak kişiler de yine e-Devlet üzerinden giriş yapabilir. Tercihinize göre e-Devlet’e girdiğinizde arama kısmından e-Nabız’ı aratıp buradan da kendinize yeni bir e-Nabız şifresi oluşturabilirsiniz. Aile Hekimine başvurarak da e-Nabız geçici şifresi edinebilirsiniz.

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