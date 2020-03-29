Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Testleri pozitif \u00e7\u0131kan umrecilerin bir k\u0131sm\u0131 ambulanslarla hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, di\u011ferlerinin tahliye edilmeyece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u0130stanbul\u2019da koronavir\u00fcs vakas\u0131na giden sa\u011fl\u0131k ekibine deh\u015feti ya\u015fatt\u0131lar\u0130stanbul'da \u00e7ekilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olay olmu\u015ftu! \u0130BB'den a\u00e7\u0131klamaHerkesin merak etti\u011fi sorunun yan\u0131t\u0131: Koronavir\u00fcs mutfa\u011f\u0131m\u0131zda m\u0131?