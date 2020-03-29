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  4. Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 18:35 | Son Güncelleme

Umreden getirilerek Ankara’da karantinada tutulan vatandaşların tahliye edilmesi beklenirken, bazılarının ‘koronavirüs’ testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Testleri pozitif çıkan umrecilerin bir kısmı ambulanslarla hastaneye götürülürken, diğerlerinin tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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